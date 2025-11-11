Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Triunfo agónico de Independiente ante Riestra lo acerca a Copa Sudamericana
Independiente derrotó a Deportivo Riestra 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel en el Estadio Guillermo Laza, cortando el invicto de 27 partidos del "Malevo" en su cancha.Deportes11/11/2025
Independiente derrotó 1 a 0 a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de su duelo correspondiente a la fecha 15 en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Con el triunfo, el ‘Rojo’ es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su lado, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.
En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el “Malevo” deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.
En un partido en el que las jugadas de peligro tardaron en llegar, como es costumbre en el Guillermo Laza, la primera llegada fue del local, a los 40 minutos del primer tiempo, con un mano a mano por izquierda del volante Pedro Ramírez, que remató al cuerpo del arquero Rodrigo Rey.
Un minuto más tarde tuvo la primera el “Rojo”, mediante un disparo lejano y ancho del mediocampista Rodrigo Fernández Cedrés. La más clara de la primera etapa se dio a los 42 minutos, cuando el atacante Alexander Díaz prolongó un pase largo para habilitar al delantero Antony Alonso, cuyo tiro bajo fue desviado por Rey.
La primera del complemento fue de la visita, a los cinco minutos y por medio del enganche Luciano Cabral, quien controló con el taco y jugó una pared con el defensor Leonardo Godoy para luego definir con una volea, que se fue al córner.
Cinco minutos después, un centro desde la derecha al primer palo fue rematado de primera por el delantero Jonathan Herrera, que no pudo superar al guardameta del “Rojo”. A los 27 minutos, el extremo Santiago Montiel avanzó por derecha y probó con un remate lejano, que no tuvo dirección y fue desviado al tiro de esquina por el arquero Ignacio Arce.
En una jugada preparada, a los 31 minutos, el volante Gabriel Obredor quedó mano a mano con Rey, quien pudo achicar a tiempo para alejar la pelota, aunque recibió una patada en la mano derecha. En 36 minutos de la segunda mitad, el delantero Matías Abaldo remató desde el borde del área, con un tiro que fue desviado por un defensor y cambió de palo, pero, de todas formas, Arce reaccionó a tiempo y pudo contener.
El único gol de la noche llegó sobre la hora, a los cinco minutos de descuento, con un lateral al área que fue pivoteado por Cabral y definido de primera por Montiel, con un remate que entró bajo por el poste derecho de Arce, para el 1-0 final.
Con información de Doble Amarilla
El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, valoró la victoria agónica 1-0 sobre Deportivo Riestra, destacando la actitud del plantel al conseguir un triunfo en una "cancha difícil".
Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano con gol de Lautaro Giaccone por la 15 fecha del Torneo Clausura. Con esta victoria, el "Bicho" desplazó a River en la tabla anual, se ubicó tercero y se metió en zona de repechaje de Copa Libertadores 2026.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.
El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.