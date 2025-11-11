Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con los Playoffs del Clausura

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Vélez en el Juan Carmelo Zerillo, en el marco de su duelo correspondiente a la fecha 15 en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto mostró solidez y carácter en uno de los partidos más importantes del año. Con un primer tiempo intenso, Gimnasia tomó el control del juego y abrió el marcador a los 33 minutos con un potente disparo del ‘Chelo’ Marcelo Torres.

En el complemento, el local resistió a las llegadas peligrosas de Vélez y aprovechó una contra perfecta para que Jeremías Merlo, a los 22 minutos del segundo tiempo, liquide el resultado con el 2 a 0 definitivo después de un error del “Fortín”.

Más allá del buen rendimiento futbolístico, el partido estuvo marcado por un tenso episodio en el primer tiempo, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo lanzado desde la tribuna y la jueza asistente Mariana de Almeida sufrió el impacto de una bomba de estruendo. Aún así, el duelo continuó y la policía logró dar con el responsable de lanzar el objeto a Falcón Pérez.

Con esta victoria, Gimnasia llegó a 19 puntos y se ubica décimo en la Zona A, con las mismas unidades que Sarmiento y San Martín de San Juan, aunque con menor diferencia de gol. De esta forma, mantiene la ilusión de ingresar a los playoffs en la próxima fecha cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

Por el lado de Vélez, ya clasificado a la siguiente instancia, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará cerrar el Clausura con una buena imagen cuando reciba a River en Liniers.

Con información de Doble Amarilla