Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con los Playoffs del Clausura
El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.Deportes11/11/2025
Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Vélez en el Juan Carmelo Zerillo, en el marco de su duelo correspondiente a la fecha 15 en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto mostró solidez y carácter en uno de los partidos más importantes del año. Con un primer tiempo intenso, Gimnasia tomó el control del juego y abrió el marcador a los 33 minutos con un potente disparo del ‘Chelo’ Marcelo Torres.
En el complemento, el local resistió a las llegadas peligrosas de Vélez y aprovechó una contra perfecta para que Jeremías Merlo, a los 22 minutos del segundo tiempo, liquide el resultado con el 2 a 0 definitivo después de un error del “Fortín”.
Más allá del buen rendimiento futbolístico, el partido estuvo marcado por un tenso episodio en el primer tiempo, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo lanzado desde la tribuna y la jueza asistente Mariana de Almeida sufrió el impacto de una bomba de estruendo. Aún así, el duelo continuó y la policía logró dar con el responsable de lanzar el objeto a Falcón Pérez.
Con esta victoria, Gimnasia llegó a 19 puntos y se ubica décimo en la Zona A, con las mismas unidades que Sarmiento y San Martín de San Juan, aunque con menor diferencia de gol. De esta forma, mantiene la ilusión de ingresar a los playoffs en la próxima fecha cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.
Por el lado de Vélez, ya clasificado a la siguiente instancia, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará cerrar el Clausura con una buena imagen cuando reciba a River en Liniers.
Con información de Doble Amarilla
El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.
El delantero del Barça es baja de la Roja y no jugará los dos últimos partidos del clasificatorio
Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.
Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del ClausuraDeportes11/11/2025
La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano desplazó a River Plate del tercer puesto de la tabla anual, el último que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.