Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del Clausura

El capitán de la selección argentina brindó una entrevista en la que comenzó a palpitar la venidera Copa del Mundo y alertó: “Me quiero sentir bien y estar seguro de que puedo ayudar.”
El panorama cambió drásticamente para River. Tras la derrota en el Superclásico y la victoria de Argentinos Juniors sobre Belgrano, el Millonario perdió el tercer puesto en la tabla anual, el último que entrega cupo al Repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Con una fecha por disputar, los de Marcelo Gallardo quedaron cuartos, con 52 puntos, detrás de Central (66), Boca (59) y Argentinos (54). Para recuperar su lugar, River está obligado a ganarle a Vélez en Liniers y esperar que el Bicho pierda frente a Estudiantes en La Plata. Si los de Nicolás Diez empatan, la definición será por diferencia de gol, que hoy favorece al conjunto de La Paternal por dos tantos (+19 contra +17).
Si River empata ante el Fortín, lo máximo a lo que puede aspirar es al cuarto lugar, siempre y cuando Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. Una derrota podría hacerlo caer hasta el séptimo puesto si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.
De todos modos, el Millonario todavía tiene una mínima esperanza. Si termina cuarto, podría ingresar a la fase 2 de la Libertadores, pero solo si el campeón del Clausura es Rosario Central, Boca o el tercero de la anual (Argentinos o Riestra).
La única vía directa para clasificar a la fase de grupos es consagrarse campeón del actual certamen, aunque River todavía no tiene asegurado su pase a octavos. De lo contrario, deberá conformarse con la Copa Sudamericana.
