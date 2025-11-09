Qué necesita River para clasificarse a la próxima Copa Libertadores

El argentino de Alpine terminó 15° en el GP de Brasil tras una carrera con incidentes y doble parada en boxes. Norris ganó, seguido por Antonelli y Verstappen.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.Deportes09/11/2025
La derrota por 1-0 frente a Gimnasia en la fecha pasada agravó la crisis de River, complicando seriamente sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026, a pesar de que se mantiene tercero en zona de repechaje. La derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia lo deja aún más obligado. El destino del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa podría definirse hoy, domingo, cuando enfrente a Boca en La Bombonera. Un repaso por los posibles escenarios.
Lo primero a considerar es que ya hay tres equipos clasificados al torneo de clubes más importantes del continente, que son Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Rosario Central, por asegurarse el primer lugar de la anual. Los demás cupos se repartirán así:
Esta jornada se disputará el Superclásico y el Xeneize necesita solo un empate para sacar boleto, mientras que los dirigidos por Gallardo, que tienen cuatro puntos menos que su eterno rival, están obligados a ganar para no comprometer aún más sus chances.
Así como están las cosas hoy en día, si todo terminara de esta manera, River tendría que jugar la fase previa y solo entraría a la zona de grupos de manera directa si gana el Clausura o si lo hacen Boca o Rosario Central, que abrirían un cupo en la anual.
La derrota del Bicho por Copa Argentina no modificó el escenario actual, pero sí uno eventual. El club de La Paternal podría superarlo en la anual, pero no liberaría ese cupo por haberse quedado a las puertas de la consagración. Por eso, si suma más que el Milllonario, lo superará en la clasificación de 2025 y le quitará un lugar en la Copa (sea repechaje o fase de grupos)
No obstante, un traspié en La Bombonera para los de Núñez complicará seriamente sus posiblidaddes, sobre todo si Riestra o Argentinos ganan este lunes. El Malevo recibirá a Independiente mientras que el Bicho hará lo propio ante Belgrano. Ambos están un punto por debajo del elenco del Muñeco y si lo pasan en la tabla lo desplazarán temporalmente de la clasificación, situación que podría revertirse nuevamente si alguno de los de arriba sale campeón.
A falta de seis puntos para finalizar la fase regular, River parece condenado a pelear por entrar a la Libertadores contra el Malevo y el conjunto de La Paternal, pero también podrían sumarse a la lucha Racing y San Lorenzo, que están con 50 unidades, a dos del Millonario (pero con un partido más), y sueñan con dar el batacazo.
Qué se le viene a River y a sus competidores por entrar a la Libertadores
River
(V) vs. Boca, por la fecha 15
(V) vs. Vélez, por la fecha 16
Deportivo Riestra
(L) vs. Independiente, por la fecha 15
(V) vs. Godoy Cruz, por la fecha 16
Argentinos Juniors
(L) vs. Argentinos, por la fecha 15
(V) vs. Estudiantes, por la fecha 16
San Lorenzo
(L) vs. Sarmiento, por la fecha 16
Racing
(V) vs. Newell's, por la fecha 16
Con información de TyC Sports
