Salud rediagrama la atención ante la sobrecarga hospitalaria en Salta
Federico Mangione confirmó que la provincia reestructura la distribución de médicos y camas por el aumento de la demanda, sumado a las obras en curso en los hospitales San Bernardo y El Milagro.Salta05/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, alertó sobre la creciente presión que enfrenta el sistema público de salud por el aumento de pacientes con obra social que no pueden afrontar los pagos en clínicas privadas y acuden directamente a los hospitales.
“Estamos atendiendo mucha obra social y estamos en una situación compleja. La gente no puede pagar coseguro, así que va al hospital directamente”, expresó el funcionario.
Mangione insistió en que “la salud es una sola” y que los hospitales deben atender a todas las personas, tengan o no cobertura, pero reclamó mayor compromiso de las obras sociales: “Pedimos la solidaridad de las obras sociales, que se pongan al día y nos paguen. No puede ser que debamos cubrir todo con los mismos recursos”.
El ministro detalló que solo en la Capital salteña se atendieron 360 mil personas en lo que va del año, lo que representa un aumento del 65% respecto de años anteriores. “Hemos mejorado la prestación, pero igual no alcanza”, reconoció.
Mangione explicó que el cierre temporal de camas por obras en el hospital San Bernardo y en El Milagro agrava la situación. “Estamos abarrotados y con pasillos ocupados que hacía mucho habíamos dejado de ver”, afirmó, y agregó que la reducción de camas —más de 70 solo en el San Bernardo— es “inevitable” mientras continúen los trabajos de infraestructura.
El titular de la cartera sanitaria sostuvo que se están rediseñando los esquemas de atención y distribución de profesionales para mitigar el impacto, aunque admitió que “es muy probable que no alcance”.
Finalmente, pidió paciencia a la población y aseguró que continúa recorriendo los hospitales para monitorear la situación de cerca: “A mí nadie me la va a contar. Estoy viendo el desborde y sé que es complejo, pero seguimos trabajando para mejorar”.
"El IPS atraviesa un déficit de $5.000 millones”, admitió Mangione
El ministro de Salud reveló que la obra social provincial vive una situación compleja, aunque aseguró que Salta está en mejor posición que otras provincias. Destacó el carácter solidario del sistema y la necesidad de más ingresos.
Mangione confirmó que Salud incorpora médicos jubilados ante la falta de profesionales
El ministro explicó que la provincia enfrenta dificultades para cubrir cargos en zonas alejadas y que jubilados se ofrecieron voluntariamente para volver al sistema.
“Pidan factura y denuncien”: el reclamo de Mangione por cobros indebidos de plus
El ministro alertó sobre prácticas irregulares de médicos y odontólogos que exigen pagos adicionales y adelantó que implementarán un sistema digital para controlar las prestaciones.
