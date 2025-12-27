Mercado San Miguel: llega el último "Sábado Navideño" con rebajas de hasta el 50%

El Mercado San Miguel se prepara para vivir el último “Sábado Navideño”. Desde la Unidad Administradora de Mercados municipales (UAMM) invitan a la comunidad a aprovechar los descuentos y promociones que los puesteros tienen preparados.

Desde temprano, vecinos y turistas podrán recorrer los pasillos del tradicional mercado salteño tanto en el predio central de Avenida San Martín 782 como en el anexo de pasaje Miramar 433 (Avenida San Martín esquina Córdoba). Allí podrán acceder a combos especiales, promociones por cantidad y rebajas pensadas especialmente para este cierre de la temporada navideña, una oportunidad ideal para anticiparse a las celebraciones y aprovechar valores convenientes.

El último Sábado Navideño incluye propuestas para: el hogar, electrónica, artículos regionales y opciones para todos los gustos y presupuestos, todo para aprovechar este último fin de semana previo a las fiestas de Año Nuevo, reafirmando el compromiso de ofrecer variedad y ahorro para todas las familias salteñas.

OFERTAS DE REFERENCIA PARA ESTE SÁBADO

BAZAR

Tazas, precio regular $15000 – Precio de oferta $9.800

Set de cocina 30 piezas, precio regular 48.500 – 43.500

Escurridor, precio regular $45.000 – $40.300

Termos, precio regular $23.000 – $19.500

Pavas a $10.000 – $7.000. Y $12.000 – $11.000

Mosqueteros, precio regular $10.000 -$8.500

Vaso térmico, precio regular $15.000 – 12.000



SECTOR VIVERO

Suculenta, precio regular $$2.000 – Precio de oferta $1.000

Tierra, precio regular $1.500 – Precio de oferta $1.000

Cactus triangular, precio regular $8.000 – Precio de oferta $6.000

Aromáticas, precio regular $1.000 – Precio de oferta 2 X $15.000



JUGUETERÍA

Peluche capibara, precio regular $7.000 – Precio de oferta $4.500

Stich sorpresa, precio regular $16.000 – Precio de oferta 2 X $16.000

Espada plástico, precio regular $4.500 – Precio de oferta $2.000

Pelota de fútbol, precio regular $13.000 – Precio de oferta $9.000

Muñeca barbie articulada, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.000

Capibara manta, precio regular $20.000 – Precio de oferta $16.000

Peluches, precio regular $10.000 – Precio de oferta $8.000

Marcadores X 24 u, precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.000

Botellas infantiles, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.000

Mochilas infantiles, precio regular $14.000 – Precio de oferta $10.000

Tutu Disfraces, precio regular $7.000 – Precio de oferta $5.500



INDUMENTARIA

Remeras, precio regular $9.000 – Precio de oferta $6.000

Medias, precio regular $6.000 – Precio de oferta $3.000

Pijamas, precio regular $9.000 – Precio de oferta 2 X $7.000

Boxer hombre, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.000

Colaless, precio regular $2.000 – Precio de oferta 1.500

Medias zoquetes, precio regular $3.500 – $3.000

Calzas, precio regular $5.000 – Precio de oferta $4.000

Gorras, precio regular $10.000 – Precio de oferta $9.000

Ojotas niño, precio regular $5.500 – Precio de oferta $4.000

Crocs sapito, precio regular $6.500 – Precio de oferta $5.000

Manteles, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.500

Toallones, precio regular $8.000 – Precio de oferta $6.000



PERFUMERÍA

Mascarillas, precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000

Gloss, precio regular $3.500 – Precio de oferta $3.000

Jabón de arroz, precio regular $3.000 – Precio de oferta 2.500

Trabas, precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000

Sticker uña, precio regular $2.000 – Precio de oferta 1.000



MARROQUINERÍA

Cintos, precio regular $10.000 – Precio de oferta 2 X $18.000

Bolsos, precio regular $12.000 – Precio de oferta $11.000

Mochilas, precio regular $15.000 – Precio de oferta $13.000



ELECTRÓNICA

Parlantes, precio regular $25.000 – Precio de oferta $20.000

Licuadora deportiva, precio regular $15.000 – Precio de oferta $12.000

Ventiladores con luz, precio regular $30.000 – Precio de oferta $26.000

Lámparas, precio regular $8.000 – Precio de oferta $5.000

Cargadores ultra rápidos, precio regular $10.000 – Precio de oferta $8.000

Auriculares Bluetooth, precio regular $15.000 – Precio de oferta $10.000

Vidrios reforzados para celular, precio regular $3.000 – Precio de oferta 2 X $5.000

Balanza repostera, precio regular $15.000 – Precio de oferta $15.000



REGIONALES

Nueces 100 grs. , precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000

Nueces partidas kilo, precio regular $18.000 – Precio de oferta 15.000

Nueces enteras kilo, precio regular $25.000 – Precio de oferta 20.000

Frutas abrillantado kilo, precio regular $8.000 – Precio de oferta 6.500

Pasas de Uva 100 grs, precio regular $1.000 – Precio de oferta $800

Pasas de uva sin semilla, precio regular $9.000 – Precio de oferta $7.000

Esencias para pan dulce, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.000

Mix de frutas X 100 grs. , precio regular $2.000 – Precio de oferta $1.500

Canela molida, precio regular $2.000 – Precio de oferta $17.000

Chía X 100 grs. , precio regular $1.000 – Precio de oferta $800

Condimentos varios, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.500

Miel de abeja ofertas desde $5.000, $3.000 y $2.000

Queso de vaca kilo, precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.000

Queso de Cabra kilo, precio regular $18.000 – Precio de oferta $16.000

Dulce de cayote, precio regular $8.000 – Precio de oferta $7.000

Quesillo, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000

Salamines, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000

Miel chaqueta, precio regular $14.000 – Precio de oferta $12.000

Aceite de oliva 1lt., precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.800

Aloe vera, precio regular $2.5000 – Precio de oferta $2.000

Té quemador, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.500

Batidos, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000

Velones, precio regular 9 días $5.000 – Precio de oferta $4.300