Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Mercado San Miguel: llega el último "Sábado Navideño" con rebajas de hasta el 50%
El Mercado San Miguel despide la temporada con el último "Sábado Navideño", una jornada de descuentos masivos que se extenderá desde las 8 hasta las 22 horas.Salta27/12/2025
El Mercado San Miguel se prepara para vivir el último “Sábado Navideño”. Desde la Unidad Administradora de Mercados municipales (UAMM) invitan a la comunidad a aprovechar los descuentos y promociones que los puesteros tienen preparados.
Desde temprano, vecinos y turistas podrán recorrer los pasillos del tradicional mercado salteño tanto en el predio central de Avenida San Martín 782 como en el anexo de pasaje Miramar 433 (Avenida San Martín esquina Córdoba). Allí podrán acceder a combos especiales, promociones por cantidad y rebajas pensadas especialmente para este cierre de la temporada navideña, una oportunidad ideal para anticiparse a las celebraciones y aprovechar valores convenientes.
El último Sábado Navideño incluye propuestas para: el hogar, electrónica, artículos regionales y opciones para todos los gustos y presupuestos, todo para aprovechar este último fin de semana previo a las fiestas de Año Nuevo, reafirmando el compromiso de ofrecer variedad y ahorro para todas las familias salteñas.
OFERTAS DE REFERENCIA PARA ESTE SÁBADO
BAZAR
Tazas, precio regular $15000 – Precio de oferta $9.800
Set de cocina 30 piezas, precio regular 48.500 – 43.500
Escurridor, precio regular $45.000 – $40.300
Termos, precio regular $23.000 – $19.500
Pavas a $10.000 – $7.000. Y $12.000 – $11.000
Mosqueteros, precio regular $10.000 -$8.500
Vaso térmico, precio regular $15.000 – 12.000
SECTOR VIVERO
Suculenta, precio regular $$2.000 – Precio de oferta $1.000
Tierra, precio regular $1.500 – Precio de oferta $1.000
Cactus triangular, precio regular $8.000 – Precio de oferta $6.000
Aromáticas, precio regular $1.000 – Precio de oferta 2 X $15.000
JUGUETERÍA
Peluche capibara, precio regular $7.000 – Precio de oferta $4.500
Stich sorpresa, precio regular $16.000 – Precio de oferta 2 X $16.000
Espada plástico, precio regular $4.500 – Precio de oferta $2.000
Pelota de fútbol, precio regular $13.000 – Precio de oferta $9.000
Muñeca barbie articulada, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.000
Capibara manta, precio regular $20.000 – Precio de oferta $16.000
Peluches, precio regular $10.000 – Precio de oferta $8.000
Marcadores X 24 u, precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.000
Botellas infantiles, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.000
Mochilas infantiles, precio regular $14.000 – Precio de oferta $10.000
Tutu Disfraces, precio regular $7.000 – Precio de oferta $5.500
INDUMENTARIA
Remeras, precio regular $9.000 – Precio de oferta $6.000
Medias, precio regular $6.000 – Precio de oferta $3.000
Pijamas, precio regular $9.000 – Precio de oferta 2 X $7.000
Boxer hombre, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.000
Colaless, precio regular $2.000 – Precio de oferta 1.500
Medias zoquetes, precio regular $3.500 – $3.000
Calzas, precio regular $5.000 – Precio de oferta $4.000
Gorras, precio regular $10.000 – Precio de oferta $9.000
Ojotas niño, precio regular $5.500 – Precio de oferta $4.000
Crocs sapito, precio regular $6.500 – Precio de oferta $5.000
Manteles, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.500
Toallones, precio regular $8.000 – Precio de oferta $6.000
PERFUMERÍA
Mascarillas, precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000
Gloss, precio regular $3.500 – Precio de oferta $3.000
Jabón de arroz, precio regular $3.000 – Precio de oferta 2.500
Trabas, precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000
Sticker uña, precio regular $2.000 – Precio de oferta 1.000
MARROQUINERÍA
Cintos, precio regular $10.000 – Precio de oferta 2 X $18.000
Bolsos, precio regular $12.000 – Precio de oferta $11.000
Mochilas, precio regular $15.000 – Precio de oferta $13.000
ELECTRÓNICA
Parlantes, precio regular $25.000 – Precio de oferta $20.000
Licuadora deportiva, precio regular $15.000 – Precio de oferta $12.000
Ventiladores con luz, precio regular $30.000 – Precio de oferta $26.000
Lámparas, precio regular $8.000 – Precio de oferta $5.000
Cargadores ultra rápidos, precio regular $10.000 – Precio de oferta $8.000
Auriculares Bluetooth, precio regular $15.000 – Precio de oferta $10.000
Vidrios reforzados para celular, precio regular $3.000 – Precio de oferta 2 X $5.000
Balanza repostera, precio regular $15.000 – Precio de oferta $15.000
REGIONALES
Nueces 100 grs. , precio regular $2.500 – Precio de oferta $2.000
Nueces partidas kilo, precio regular $18.000 – Precio de oferta 15.000
Nueces enteras kilo, precio regular $25.000 – Precio de oferta 20.000
Frutas abrillantado kilo, precio regular $8.000 – Precio de oferta 6.500
Pasas de Uva 100 grs, precio regular $1.000 – Precio de oferta $800
Pasas de uva sin semilla, precio regular $9.000 – Precio de oferta $7.000
Esencias para pan dulce, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.000
Mix de frutas X 100 grs. , precio regular $2.000 – Precio de oferta $1.500
Canela molida, precio regular $2.000 – Precio de oferta $17.000
Chía X 100 grs. , precio regular $1.000 – Precio de oferta $800
Condimentos varios, precio regular $6.000 – Precio de oferta $4.500
Miel de abeja ofertas desde $5.000, $3.000 y $2.000
Queso de vaca kilo, precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.000
Queso de Cabra kilo, precio regular $18.000 – Precio de oferta $16.000
Dulce de cayote, precio regular $8.000 – Precio de oferta $7.000
Quesillo, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000
Salamines, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000
Miel chaqueta, precio regular $14.000 – Precio de oferta $12.000
Aceite de oliva 1lt., precio regular $12.000 – Precio de oferta $10.800
Aloe vera, precio regular $2.5000 – Precio de oferta $2.000
Té quemador, precio regular $3.000 – Precio de oferta $2.500
Batidos, precio regular $6.000 – Precio de oferta $5.000
Velones, precio regular 9 días $5.000 – Precio de oferta $4.300
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.