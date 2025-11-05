La campaña busca reforzar las reservas de sangre y sensibilizar sobre la donación voluntaria. También se brindará información sobre cómo convertirse en donante de médula ósea.
Aclaran la polémica por los gatos del Mercado San Miguel: “No pasó nada, fue una fumigación habitual”
La administradora de los mercados municipales desmintió versiones sobre el supuesto maltrato o eliminación de gatos en el Mercado San Miguel. Aseguró que se trató de una fumigación programada y que los animales no fueron afectados.Salta05/11/2025Ivana Chañi
La administradora de los mercados municipales, María Figallo, aclaró la situación generada en torno a los gatos del Mercado San Miguel, luego de que circularan comentarios sobre un presunto maltrato o eliminación de animales durante tareas de fumigación.
“No pasó nada en particular. Lo que hicimos fue continuar con el plan de fumigación que el mercado tiene desde siempre. Es un procedimiento habitual y necesario para mantener las condiciones de higiene”, explicó Figallo en declaraciones en Aries.
La funcionaria detalló que el operativo se realizó de manera controlada y que no representó ningún riesgo para los animales que habitan el predio. “Es una fumigación normal, que no afecta a los gatos ni a los perros. Ayer recorrimos el mercado con personal de Bienestar Animal para verificar la situación y no hubo ningún inconveniente”, indicó.
Figallo señaló además que, desde su asunción, ha mantenido contacto con proteccionistas que colaboran con la castración y el cuidado de los gatos del mercado. “En dos oportunidades vino una señora que se presentó como proteccionista; le di todas las explicaciones. Ya habían trabajado antes en la castración de los animales, y seguimos en diálogo para coordinar acciones”, señaló.
La administradora lamentó los rumores que circularon en redes sociales y reiteró que ningún animal fue dañado durante el procedimiento. “Por favor, no pasó nada. La fumigación fue parte del mantenimiento habitual que debe tener cualquier mercado municipal”, concluyó.
"El IPS atraviesa un déficit de $5.000 millones”, admitió Mangione
El ministro de Salud reveló que la obra social provincial vive una situación compleja, aunque aseguró que Salta está en mejor posición que otras provincias. Destacó el carácter solidario del sistema y la necesidad de más ingresos.
Figallo destacó la gestión ordenada de los mercados municipales y el avance de la reconstrucción del San Miguel
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.