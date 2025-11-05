Aclaran la polémica por los gatos del Mercado San Miguel: “No pasó nada, fue una fumigación habitual”

La administradora de los mercados municipales, María Figallo, aclaró la situación generada en torno a los gatos del Mercado San Miguel, luego de que circularan comentarios sobre un presunto maltrato o eliminación de animales durante tareas de fumigación.

“No pasó nada en particular. Lo que hicimos fue continuar con el plan de fumigación que el mercado tiene desde siempre. Es un procedimiento habitual y necesario para mantener las condiciones de higiene”, explicó Figallo en declaraciones en Aries.

La funcionaria detalló que el operativo se realizó de manera controlada y que no representó ningún riesgo para los animales que habitan el predio. “Es una fumigación normal, que no afecta a los gatos ni a los perros. Ayer recorrimos el mercado con personal de Bienestar Animal para verificar la situación y no hubo ningún inconveniente”, indicó.

Figallo señaló además que, desde su asunción, ha mantenido contacto con proteccionistas que colaboran con la castración y el cuidado de los gatos del mercado. “En dos oportunidades vino una señora que se presentó como proteccionista; le di todas las explicaciones. Ya habían trabajado antes en la castración de los animales, y seguimos en diálogo para coordinar acciones”, señaló.

La administradora lamentó los rumores que circularon en redes sociales y reiteró que ningún animal fue dañado durante el procedimiento. “Por favor, no pasó nada. La fumigación fue parte del mantenimiento habitual que debe tener cualquier mercado municipal”, concluyó.