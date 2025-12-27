Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Asueto en Salta el 31: a quiénes alcanza el descanso de fin de año
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.Salta27/12/2025
Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para el día 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
La medida hace referencia a las festividades que se aproximan, tradicionalmente destinadas a la celebración y al encuentro de las familias, tanto dentro del territorio provincial como con aquellas que residen en otras provincias.
La decisión, firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.
El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se instruye a las distintas áreas a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
