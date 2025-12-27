La mujer hizo caso omiso a las indicaciones del personal. Se recuerda que el dispositivo municipal alberga únicamente animales en situación de calle. El mestizo, hoy necesita un hogar.
RN 51 habilitada con restricciones por material sobre la calzada
La Ruta Nacional 51 permanece habilitada con media calzada entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa.Salta27/12/2025Ivana Chañi
Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 51 se encuentra habilitada con media calzada entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa.
La reducción responde a la presencia de material sobre la calzada.
Personal vial trabaja en la zona para normalizar la circulación.
Se solicita circular con extrema precaución y respetar la señalización.
Asumió Julieta Valencia Donat como Subsecretaria de las Mujeres, Géneros y DiversidadSalta30/12/2025
Ejercerá su cargo siguiendo la instrucción del Gobernador de estar cerca de la gente, escuchar sus demandas y construir políticas públicas con enfoque inclusivo, poniendo en el centro a las minorías que conforman la esencia de la democracia.
Provincia define estrategia para enfrentar contingencias climáticas en Santa Victoria EsteSalta30/12/2025
Este martes se reunieron los miembros del Comité de Emergencia Climática para evaluar el servicio integral y articulado que se brindó durante el año en diferentes operativos de asistencia.
Ciudad de Navidad: anuncian la participación de artistas salteños en la Noche de ReyesSalta30/12/2025
La histórica representación navideña celebra 60 años de tradición y promete un cierre especial en la Noche de Reyes con artistas salteños. Las funciones continuarán los días 3, 4, 5 y 6 de enero.
La medida extiende por 180 días el régimen de beneficios fiscales y administrativos destinado a sostener la actividad turística local, en el marco del actual contexto económico.
La primera jornada será en el Distrito Cultural “Dino” Saluzzi donde más de 15 empresas expondrán cuáles son los puestos más demandados hoy y los que tendrán mayor proyección en 2026 y 2027, con el objetivo de orientar la capacitación y formación laboral.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
Puerto Chalanas cerrado por la crecida del río: estado de los pasos fronterizos
La mayoría de los pasos internacionales que conectan Salta y Jujuy con Bolivia, Chile y Paraguay se encuentran habilitados, aunque algunos operan con horarios restringidos o permanecen cerrados por razones climáticas.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
Faroni intentó deshacerse de un teléfono celular cuando fue interceptado por la PolicíaJudiciales30/12/2025
El empresario Javier Faroni, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, fue interceptado por la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni tras el escándalo por presuntas coimas. Las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad pasarán al Ministerio de Salud.