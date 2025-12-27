RN 51 habilitada con restricciones por material sobre la calzada

La Ruta Nacional 51 permanece habilitada con media calzada entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa.

Salta27/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

IMG-20251227-WA0023

Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 51 se encuentra habilitada con media calzada entre Ingeniero Mauri y Santa Rosa.

La reducción responde a la presencia de material sobre la calzada.

Personal vial trabaja en la zona para normalizar la circulación.

Se solicita circular con extrema precaución y respetar la señalización.

IMG-20251227-WA0022

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail