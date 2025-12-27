Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
Saeta en Año Nuevo: horarios del servicio para el 31 y 1 de enero
La empresa SAETA informó el esquema de transporte para las fiestas de Año Nuevo en Salta. La normalidad en las frecuencias y los servicios nocturnos se restablecerá a partir de las 00:00 del viernes 2 de enero.Salta27/12/2025
SAETA recuerda que el miércoles 31 de diciembre, solo habrá coches en circulación hasta las 19, retomando el servicio al día siguiente, 1° de año desde las 10 y hasta las 22. El viernes 2 de enero el servicio se retomará a las 00 horas con el servicio nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.
Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en https://www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.
Centros de Atención
El 31 de diciembre y 1° de año, los Centros de Atención al Usuario de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados, retomando su actividad normal el día 2 de enero.
Tras la firma del decreto N°899, el Gobierno de Salta oficializó el asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre.
Estado de las rutas 68 y 51 en Salta: tránsito con demoras y precaución
Las lluvias afectaron la transitabilidad en las rutas nacionales 68 y 51 en Salta, con sectores despejados, tramos habilitados por media calzada y circulación bajo estricta precaución.
La Caldera: el río no tuvo un caudal importante y piden precaución en la Ruta 9
El intendente de La Caldera informó que, tras una noche de intensas precipitaciones, la situación comenzó a normalizarse. Hubo asistencia a un vehículo varado y crecidas de arroyos, pero no se registraron evacuados.
Ruta 68 intransitable entre Puente Morales y Cafayate por las lluvias
La Dirección General de Seguridad Vial informó que un tramo de la Ruta Nacional 68 permanece intransitable por las condiciones climáticas. Vialidad Nacional enviará personal para tareas de limpieza.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
