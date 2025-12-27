Saeta en Año Nuevo: horarios del servicio para el 31 y 1 de enero

La empresa SAETA informó el esquema de transporte para las fiestas de Año Nuevo en Salta. La normalidad en las frecuencias y los servicios nocturnos se restablecerá a partir de las 00:00 del viernes 2 de enero.

SAETA recuerda que el miércoles 31 de diciembre, solo habrá coches en circulación hasta las 19, retomando el servicio al día siguiente, 1° de año desde las 10 y hasta las 22.  El viernes 2 de enero el servicio se retomará a las 00 horas con el servicio nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.  

Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en https://www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.  

Centros de Atención 

El  31 de diciembre y 1° de año, los Centros de Atención al Usuario de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados, retomando su actividad normal el día 2 de enero.
 

