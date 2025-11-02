Sorpresa en la Primera Nacional: Morón eliminó a Atlanta y es semifinalista

Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.Deportes02/11/2025
Deportivo Morón avanzó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional tras empatar 0-0 ante Atlanta en el estadio Don León Kolbovski. Con la ventaja obtenida en la ida por 1-0, el conjunto del oeste selló su clasificación y dejó en el camino al Bohemio, que no logró revertir la serie con su gente.
El partido tuvo un desarrollo tenso y con poco margen para el error. Atlanta asumió la obligación desde el inicio, pero sus intenciones se vieron condicionadas rápidamente por la expulsión de Lucas Ambrogio a los 17 minutos del primer tiempo. Con un jugador menos, el equipo de Villa Crespo intentó sostener la presión y generar peligro con envíos largos, aunque le faltó precisión para romper la defensa visitante.
Morón, con el resultado a favor, controló el ritmo del juego. Aprovechó la superioridad numérica para manejar la pelota con calma y buscar espacios de contraataque, sin descuidar su propio arco. Pese a algunos intentos aislados de ambos lados, el score no se movió y el empate terminó sellando el pase del Gallo.
Con esta clasificación, Deportivo Morón se metió entre los cuatro mejores del torneo y continúa su camino en busca del segundo ascenso a la primera división. Atlanta, en cambio, cerró su temporada con la frustración de haber quedado eliminado de local, luego de un cruce donde era favorito y terminó marcado por los detalles.
