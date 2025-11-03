Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernes
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.Salta03/11/2025
El viernes 31 de octubre se concretó una nueva reunión de la Comisión de Defensor del Pueblo, encargada del proceso de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 14.501.
Durante el encuentro, sus miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones realizadas a los postulantes que tenían que cumplimentar requisitos y se dispuso remitir la notificación de las impugnaciones recibidas, habilitando el proceso de contestación correspondiente. Se acordó realizar el próximo encuentro el viernes 7 de noviembre a horas 10.00.
Durante el encuentro, los ediles tomaron conocimiento de las respuestas recibidas a las notificaciones en relación al pedido de subsanación de acreditación de los requisitos de los años de residencia y labor en la administración pública, establecidos como condición necesaria para participar en el proceso de selección. Se resolvió además desestimar aquellas postulaciones que no cumplimentaron la información dentro del plazo establecido.
Asimismo, la Comisión dispuso remitir a uno de los postulantes la notificación de las impugnaciones recibidas, habilitando el proceso de contestación por parte del interesado, en el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente.
De la reunión participaron los concejales Gonzalo Corral (YP), Laura Jorge Saravia (LLA), Arnaldo Ramos (VPS) y Malvina Gareca (SPV).
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Cortes programados de EDESA por obras de ampliación y renovación esta semana
EDESA anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico desde este lunes 3 de noviembre en distintas zonas de Salta, San Lorenzo y La Viña. Las tareas forman parte del plan de inversión 2025.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.