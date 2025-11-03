Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernes

El viernes 31 de octubre se concretó una nueva reunión de la Comisión de Defensor del Pueblo, encargada del proceso de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 14.501.

Durante el encuentro, sus miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones realizadas a los postulantes que tenían que cumplimentar requisitos y se dispuso remitir la notificación de las impugnaciones recibidas, habilitando el proceso de contestación correspondiente. Se acordó realizar el próximo encuentro el viernes 7 de noviembre a horas 10.00.

Durante el encuentro, los ediles tomaron conocimiento de las respuestas recibidas a las notificaciones en relación al pedido de subsanación de acreditación de los requisitos de los años de residencia y labor en la administración pública, establecidos como condición necesaria para participar en el proceso de selección. Se resolvió además desestimar aquellas postulaciones que no cumplimentaron la información dentro del plazo establecido.

Asimismo, la Comisión dispuso remitir a uno de los postulantes la notificación de las impugnaciones recibidas, habilitando el proceso de contestación por parte del interesado, en el marco del procedimiento previsto por la normativa vigente.

De la reunión participaron los concejales Gonzalo Corral (YP), Laura Jorge Saravia (LLA), Arnaldo Ramos (VPS) y Malvina Gareca (SPV).