Promociones y descuentos especiales: Inicia la Semana del Sándwich en Salta

Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..

Salta03/11/2025

Durante toda la semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en distintas variedades de sándwiches, con el objetivo de seguir posicionando a la gastronomía salteña como un atractivo distintivo de la ciudad.

Las promociones podrán consultarse en las historias destacadas del Instagram oficial @turismosla.

De esta manera, la ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo la participación del sector privado y ofreciendo experiencias para disfrutar todo el año.

