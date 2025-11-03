Promociones y descuentos especiales: Inicia la Semana del Sándwich en Salta

Durante toda la semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en distintas variedades de sándwiches, con el objetivo de seguir posicionando a la gastronomía salteña como un atractivo distintivo de la ciudad.

Las promociones podrán consultarse en las historias destacadas del Instagram oficial @turismosla.

De esta manera, la ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo la participación del sector privado y ofreciendo experiencias para disfrutar todo el año.