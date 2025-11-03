Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta

La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Salta03/11/2025Agustina Tolaba

La Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Filial Salta anunció un incremento en las cuotas del sistema de coseguro para sus afiliados, en el marco de la actualización mensual de la facturación del Instituto de Salta por gastos de prestaciones médicas.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la cuota general se eleva a $72.100 a partir del 1º de noviembre de 2025. Para los familiares adherentes, el monto será de $102.400, mientras que monotributistas y particulares deberán abonar $133.400 por persona.

En el caso del sector jubilado, la cuota será de $58.000 para el afiliado, con un adicional de $7.900 por cónyuge y/o hijos.
La medida, según argumentó la Comisión Directiva de ATSA Salta, responde a la necesidad de mantener la calidad y cantidad de las prestaciones médicas, en un contexto de aumentos de precios y costos en la economía nacional y provincial. La actualización se aplica de manera mensual, en consonancia con el sistema de coseguro solidario que ofrece la entidad.

