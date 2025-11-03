Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.Salta03/11/2025Agustina Tolaba
La Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Filial Salta anunció un incremento en las cuotas del sistema de coseguro para sus afiliados, en el marco de la actualización mensual de la facturación del Instituto de Salta por gastos de prestaciones médicas.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la cuota general se eleva a $72.100 a partir del 1º de noviembre de 2025. Para los familiares adherentes, el monto será de $102.400, mientras que monotributistas y particulares deberán abonar $133.400 por persona.
En el caso del sector jubilado, la cuota será de $58.000 para el afiliado, con un adicional de $7.900 por cónyuge y/o hijos.
La medida, según argumentó la Comisión Directiva de ATSA Salta, responde a la necesidad de mantener la calidad y cantidad de las prestaciones médicas, en un contexto de aumentos de precios y costos en la economía nacional y provincial. La actualización se aplica de manera mensual, en consonancia con el sistema de coseguro solidario que ofrece la entidad.
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernesSalta03/11/2025
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Cortes programados de EDESA por obras de ampliación y renovación esta semana
EDESA anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico desde este lunes 3 de noviembre en distintas zonas de Salta, San Lorenzo y La Viña. Las tareas forman parte del plan de inversión 2025.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.