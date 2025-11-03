Once multas por arrojar basura y quema ilegal en la ciudad

La Municipalidad continúa con el operativo Vial – Ambiental mediante el cual la Patrulla Ambiental realiza constantes relevamientos en avenidas y circunvalaciones con el fin de detectar infracciones que atenten contra el ambiente y la salud de las personas.

En este caso, se labraron 11 actas de infracción por diferentes tipos de impactos ambientales en incumplimiento a las Ordenanzas 15.415 y 5.941 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta).

Los trabajos de control y fiscalización tuvieron lugar en diferentes barrios de la ciudad de Salta tanto en horario diurno como nocturno. Los mismos fueron en los siguientes lugares:

B° BANCARIO: infracción por arrojo de basura mediante el uso de vehículo particular

B° SIGLO XXI: infracción por arrojo de basura en vía pública

B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por arrojo de escombros en la vía pública

B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por quema de basura a cielo abierto

B° DIVINA MISERICORDIA: infracción por arrojo de restos de poda en platabanda

B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de escombros en platabanda

V° ASUNCIÓN: infracción por arrojo de basura en interior de canal de desagüe

B° FINCA SAN FRANCISCO: infracción por quema de basura a cielo abierto

B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de basura en la vía pública

B° EL JARDIN: infracción por arrojo de escombros en la vía pública

CENTRO: infracción por arrojo de basura y agua servida en espacio verde y plaza



Todas estas malas prácticas afectan al cuidado del medio ambiente, facilitando la formación de microbasurales, como así también ponen en riesgo la salud y seguridad de la ciudadanía.

Se recuerda a la comunidad que las denuncias pueden realizarse al 105 o a través de la APP Muni Salta.