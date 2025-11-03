El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.
Once multas por arrojar basura y quema ilegal en la ciudad
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.Salta03/11/2025
La Municipalidad continúa con el operativo Vial – Ambiental mediante el cual la Patrulla Ambiental realiza constantes relevamientos en avenidas y circunvalaciones con el fin de detectar infracciones que atenten contra el ambiente y la salud de las personas.
En este caso, se labraron 11 actas de infracción por diferentes tipos de impactos ambientales en incumplimiento a las Ordenanzas 15.415 y 5.941 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta).
Los trabajos de control y fiscalización tuvieron lugar en diferentes barrios de la ciudad de Salta tanto en horario diurno como nocturno. Los mismos fueron en los siguientes lugares:
B° BANCARIO: infracción por arrojo de basura mediante el uso de vehículo particular
B° SIGLO XXI: infracción por arrojo de basura en vía pública
B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por arrojo de escombros en la vía pública
B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por quema de basura a cielo abierto
B° DIVINA MISERICORDIA: infracción por arrojo de restos de poda en platabanda
B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de escombros en platabanda
V° ASUNCIÓN: infracción por arrojo de basura en interior de canal de desagüe
B° FINCA SAN FRANCISCO: infracción por quema de basura a cielo abierto
B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de basura en la vía pública
B° EL JARDIN: infracción por arrojo de escombros en la vía pública
CENTRO: infracción por arrojo de basura y agua servida en espacio verde y plaza
Todas estas malas prácticas afectan al cuidado del medio ambiente, facilitando la formación de microbasurales, como así también ponen en riesgo la salud y seguridad de la ciudadanía.
Se recuerda a la comunidad que las denuncias pueden realizarse al 105 o a través de la APP Muni Salta.
Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernesSalta03/11/2025
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.