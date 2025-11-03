Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
Obras sociales y prepagas: derechos y costos de los afiliados
Los aumentos deben estar autorizados por el gobierno y los afiliados pueden reclamar ante la Superintendencia y Defensa del Consumidor.Argentina03/11/2025Agustina Tolaba
En su columna por Aries, el abogado Napoleón Gambetta brindó precisiones sobre el acceso a los servicios de salud en Argentina, diferenciando los regímenes de obras sociales sindicales y prepagas, y aclarando cómo se determinan los costos de las cuotas mensuales.}
Gambetta recordó que la gran mayoría de los argentinos accede a la cobertura de salud a través de su trabajo, mediante aportes y contribuciones descontados del sueldo, mientras que quienes eligen una prepaga pagan una cuota directamente y pueden contratarla sin vínculo laboral. “Voy, toco la puerta de alguna de las prepagas, contrato un plan y mensualmente pago un precio. Soy usuario de una prepaga, directamente”, explicó.
En cuanto a las obras sociales sindicales, el abogado aclaró que “la base tienen todas las coberturas del Programa Médico Obligatorio (PMO), que debe otorgarse desde el primer día de afiliación y sin excluir preexistencias”. Sin embargo, en las prepagas, Gambetta precisó que se solicita una declaración jurada de salud y que, en caso de enfermedades preexistentes o rango etario, pueden aplicarse precios diferenciales, siempre regulados por la Superintendencia.
Sobre los aumentos de las cuotas, Gambetta advirtió que estas se actualizan siguiendo la inflación y que “deben estar autorizadas por el gobierno nacional”. En caso de subas arbitrarias, recomendó a los afiliados reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud o Defensa del Consumidor.
El abogado destacó la importancia de entender los derechos y obligaciones de los afiliados para garantizar el acceso a prestaciones de salud, tanto en obras sociales como en prepagas, y resaltó que conocer el funcionamiento de cada sistema permite “defenderse frente a cobros indebidos o aumentos no autorizados”.
El plenario de la Asociación Bancaria expresó su "enérgico rechazo" a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.
Aunque el sector liquidó más de USD 1.100 millones, el monto mensual representa un desplome de 84% respecto al mes anterior y genera preocupación para el cierre del año.
El Banco Nación (BNA), la entidad más grande del país, subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA. Se espera que esta decisión marque una tendencia de aumento en las tasas del resto del sistema bancario.
Transferencias a provincias cayeron 28,7% en octubre, el peor registro desde 2005Argentina03/11/2025
Las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias sufrieron una caída real del 28,7% durante octubre. Según analistas, este resultado marca el peor octubre en dos décadas.
Así lo precisaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.