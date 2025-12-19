A través del Decreto 900/2025, el Gobierno Nacional oficializó la contratación de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Mundial.
Ventas financiadas de 0 km con fuertes caídas en noviembre
El financiamiento automotor en Argentina sufrió un duro revés en noviembre de 2025, con apenas 14.972 prendas inscritas sobre unidades nuevas.Argentina19/12/2025
El contraste entre el resultado de ventas financiadas de autos 0km de noviembre y las ofertas que ya alcanzan los 36 meses de plazo en diciembre muestra lo volátil que está el mercado automotor argentino en el cierre de 2025.
Según el informe oficial publicado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), el mercado registró en el undécimo mes del año una marcada disminución en la financiación de autos nuevos con una contracción mensual del 33,6%.
El total de prendas inscritas sobre vehículos nuevos cayó a 14.972 unidades, frente a las 22.533 de octubre, lo que marca el menor nivel mensual de 2025, que tuvo su pico en julio con 31.059 unidades.
El informe señala que la participación de las ventas financiadas en 0 km se situó en 42,3% del total de patentamientos, un valor que no se observaba desde finales de 2024, período que marcó el inicio del ciclo de recuperación del sector. Esta caída estuvo alineada al comportamiento estacional típico de fin de año, y representa un compromiso para el crecimiento sostenido que había caracterizado al mercado desde el año anterior.
Pese al fuerte ajuste de noviembre, el acumulado de 2025 mostró cifras superiores a 2024. Entre enero y noviembre el número de prendas sobre autos 0 km aumentó en 76,6% respecto al mismo lapso del año previo, manteniendo la financiación como motor clave de la demanda en un escenario macroeconómico con mayor acceso al crédito.
SIOMAA precisó que en noviembre se inscribieron 22.536 prendas en total, cifra que incluye autos nuevos y usados y representa el 13,5% del total de operaciones. Las prendas sobre modelos usados sumaron 7.564 unidades, lo que también representó una baja mensual de 24,4% y una caída interanual de 38,5%. Este desempeño negativo de ambos segmentos respondió tanto a la incertidumbre macroeconómica como a la contracción general del crédito observada hacia el cierre del año.
Dentro del segmento de 0 km, la distribución por tipo de acreedor evidenció ajustes relevantes. El plan de ahorro de terminales automotrices sigue perdiendo peso, pasando de ser el 54% de las operaciones en 2024 al 44% en 2025. Sin embargo, la participación de las financieras de marca subió desde el 26% al 41% en el mismo lapso. Los bancos, por su parte, concentraron el 13% de las prendas sobre 0 km en 2025, bajando respecto al 17% de 2024.
El 68% de las prendas del año corresponden a autos nuevos, mientras que el 32% queda para el mercado del usado. La penetración de la financiación bancaria y de mutuales en el sector de usados resultó menos significativa: en 2025 los bancos participaron en un 59%, las financieras aportaron un 14%, las financieras de marca un 7% y cooperativas o mutuales un 8%.
Como elemento inevitable ante el escenario todavía de difícil acceso a financiación por medio de entidades bancarias, la participación prendaria sobre las transferencias de autos usados se ubicó en apenas 5,8% del volumen total en noviembre, situación que se atribuye a la incertidumbre sobre las condiciones crediticias.
La estacionalidad tuvo, sin embargo, un papel preponderante también en el resultado de noviembre, aunque las correcciones del último mes no afectaron sustancialmente el acumulado anual, el cual mantiene registros positivos en comparación con 2024 tanto en autos nuevos como usados. “Las prendas acumuladas en el año se mantienen con un sólido crecimiento: 76,6% en 0 km y 18,4% en usados”, señaló la consultora en su informe.
Así, la financiación de autos 0 km y usados cerró noviembre con el menor nivel de operaciones del año, pero la performance acumulada confirmó la recuperación que marcó a 2025 respecto al año anterior. La menor oferta crediticia y la cercanía del cierre de año fueron determinantes para el ajuste de corto plazo, aunque el protagonismo de las financieras de marca y el sostenido papel del financiamiento en la cadena comercial siguieron realzando la relevancia de este instrumento para el sector automotriz argentino.
Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.
A través de las resoluciones 498, 499 y 500 del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la subasta pública de tres terrenos que pertenecían al disuelto programa PROCREAR.
A través de una nueva resolución del ORSNA, el Gobierno Nacional estableció que los servicios de rampas y el uso de mangas no podrán ser otorgados de manera exclusiva a un solo operador.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
La CGT celebró la postergación de la Reforma Laboral: "Es un triunfo de la calle"Argentina19/12/2025
Tras la decisión del Gobierno de trasladar el debate de la reforma laboral al 10 de febrero, la CGT emitió un comunicado atribuyendo la demora a las masivas movilizaciones en todo el país.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
