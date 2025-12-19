Ex PROCREAR: El Gobierno subastará terrenos por más de US$ 7 millones

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa PROCREAR ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.

A través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), que se realizará mediante el portal COMPR.AR bajo modalidad electrónica.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m² y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

En tanto, el predio Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe, con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

Por su parte, el predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

Las subastas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció los valores base de cada inmueble, en cumplimiento con la normativa vigente.

El procedimiento forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa, resguardando recursos y garantizando transparencia en el proceso.

El Gobierno continuará informando nuevas subastas en distintas localidades del país durante las próximas semanas mediante el Boletín Oficial.

El cierre del programa PROCREAR se resolvió tras un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó deficiencias como demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales.

Con información de Noticias Argentinas