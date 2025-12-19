A través del Decreto 900/2025, el Gobierno Nacional oficializó la contratación de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Mundial.
Ex PROCREAR: El Gobierno subastará terrenos por más de US$ 7 millones
A través de las resoluciones 498, 499 y 500 del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la subasta pública de tres terrenos que pertenecían al disuelto programa PROCREAR.Argentina19/12/2025
El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa PROCREAR ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.
A través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), que se realizará mediante el portal COMPR.AR bajo modalidad electrónica.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m² y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.
En tanto, el predio Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe, con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.
Por su parte, el predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.
Las subastas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció los valores base de cada inmueble, en cumplimiento con la normativa vigente.
El procedimiento forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa, resguardando recursos y garantizando transparencia en el proceso.
El Gobierno continuará informando nuevas subastas en distintas localidades del país durante las próximas semanas mediante el Boletín Oficial.
El cierre del programa PROCREAR se resolvió tras un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó deficiencias como demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales.
Con información de Noticias Argentinas
Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.
A través de una nueva resolución del ORSNA, el Gobierno Nacional estableció que los servicios de rampas y el uso de mangas no podrán ser otorgados de manera exclusiva a un solo operador.
El financiamiento automotor en Argentina sufrió un duro revés en noviembre de 2025, con apenas 14.972 prendas inscritas sobre unidades nuevas.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
La CGT celebró la postergación de la Reforma Laboral: "Es un triunfo de la calle"Argentina19/12/2025
Tras la decisión del Gobierno de trasladar el debate de la reforma laboral al 10 de febrero, la CGT emitió un comunicado atribuyendo la demora a las masivas movilizaciones en todo el país.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.