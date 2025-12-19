Oficializan préstamo de US$300 millones del Banco Mundial

Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza. Con este hecho, ya suman tres los integrantes del Ejército Argentino fallecidos en la última semana.
El gobierno nacional aprobó la contratación de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por hasta 300 millones de dólares, destinado a financiar el proyecto de transición hacia sectores de electricidad y gas sostenibles, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Decreto 900/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, autoriza el financiamiento adicional para el programa que viene ejecutándose desde 2023. Los fondos serán desembolsados en dólares estadounidenses con una madurez de 35 años, incluido un período de gracia de seis años, a una tasa de interés variable basada en el indicador SOFR más un margen.
El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del proyecto, actuando a través de la Secretaría de Energía y con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una parte del programa.
De acuerdo con los considerandos del decreto, el país solicitó al Banco Mundial el financiamiento adicional para expandir las actividades del proyecto, que incluye el diseño de un marco tarifario para incentivar nuevas inversiones en generación térmica de respaldo de energías renovables, así como el fortalecimiento institucional del sector energético.
El financiamiento complementa el préstamo original de 300 millones de dólares aprobado en 2023 mediante el Decreto 718 de ese año. La norma faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo y su documentación adicional, ad referéndum de la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.
La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales estará a cargo de la coordinación administrativa y fiduciaria del proyecto, brindando asistencia en la ejecución de estos aspectos. El decreto establece que podrán convenirse modificaciones al contrato siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto.
Con información de Noticias Argentinas
