El presidente Javier Milei encabezará el primer encuentro de su Gabinete renovado en Casa Rosada. Debutan Manuel Adorni (Jefatura) y Diego Santilli (Interior).
Mauricio Macri respaldó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior y destacó su rol clave para articular reformas con los gobernadores.Política02/11/2025Ivana Chañi
El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó a Diego Santilli tras confirmarse su designación como nuevo ministro del Interior del Gobierno nacional. El mensaje fue publicado este viernes en su cuenta oficial de X.
Macri destacó que la incorporación del ex diputado y ex vicejefe de Gobierno porteño resulta “muy positiva” para la gestión. Señaló que Santilli aporta “gran experiencia” y que puede cumplir un rol clave en la relación con los mandatarios provinciales.
Según el referente del PRO, el nuevo funcionario tendrá la tarea de coordinar con los gobernadores la implementación de las reformas que impulsa el Ejecutivo. Consideró que el país atraviesa “un momento clave” que requiere acuerdos políticos.
En su publicación, Macri afirmó que la llegada de Santilli al gabinete representa “una gran oportunidad para el futuro de la Argentina” y expresó su deseo de que el proceso “salga bien”.
La designación de Santilli refuerza la presencia del PRO dentro del Gobierno y busca darle mayor volumen político a la agenda de reformas estructurales que el oficialismo pretende llevar adelante.
Tras su designación, Diego Santilli confirma su rol en el Ministerio del Interior y la voluntad de impulsar las reformas para la "etapa de estabilización" del país.
El diputado nacional electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires reemplazará a Lisandro Catalán, así lo anunció Javier Milei.
