Diego Santilli, ministro del Interior: "Si me sumo es para seguir avanzando"

El recién designado ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, pero dijo que rápidamente aceptó y su idea es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas.

"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar", declaró en diálogo con TN.

"Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos. Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", agregó el flamante ministro del Interior.

Con información de Noticias Argentinas