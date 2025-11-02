Diego Santilli, ministro del Interior: "Si me sumo es para seguir avanzando"

Tras su designación, Diego Santilli confirma su rol en el Ministerio del Interior y la voluntad de impulsar las reformas para la "etapa de estabilización" del país.

Política02/11/2025

santilli1200-1

El recién designado ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, pero dijo que rápidamente aceptó y su idea es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas.

"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar", declaró en diálogo con TN. 

"Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos. Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", agregó el flamante ministro del Interior. 

Con información de Noticias Argentinas 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail