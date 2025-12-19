Elecciones en Gimnasia y Tiro: oficialismo vs. renovación en una jornada clave para el club

La gestión actual, encabezada por Marcelo Mentesana, busca renovar su mandato al frente del Albo con la lista “Celeste y Blanca”. Mentesana, presidente saliente, propone continuidad en el proyecto institucional y deportivo, destacando la recuperación económica y el crecimiento de la masa societaria como pilares de su gestión.

Frente al oficialismo, se presenta una lista opositora encabezada por Ximena Dávalos Santamaría, bajo la denominación “Todos Juntos”. Su propuesta apunta a renovar la conducción y poner el foco en áreas que, según su plataforma, requieren mayor atención. La candidatura de Dávalos Santamaría tiene un fuerte significado simbólico: sería la primera mujer en encabezar una lista en la historia de las elecciones de Gimnasia y Tiro, algo que marcó buena parte del debate previo a la votación.

En estas elecciones, y como establecen los estatutos del club, los socios habilitados deben presentarse con su documento de identidad para emitir su voto y elegir entre las alternativas que competirán por la conducción de la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización.

La jornada electoral llega en un contexto de alta expectativa institucional, con el objetivo de consolidar proyectos en marcha y definir prioridades para los próximos dos años en la entidad albo. La participación de la masa societaria será clave para delinear el rumbo del club, tanto dentro como fuera de la cancha.

La cita se desarrolla de forma presencial en la sede social del club, en Vicente López 670, con votación habilitada desde las 10:00 hasta las 18:00