Elecciones en Gimnasia y Tiro: oficialismo vs. renovación en una jornada clave para el club

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego
La gestión actual, encabezada por Marcelo Mentesana, busca renovar su mandato al frente del Albo con la lista “Celeste y Blanca”. Mentesana, presidente saliente, propone continuidad en el proyecto institucional y deportivo, destacando la recuperación económica y el crecimiento de la masa societaria como pilares de su gestión.
Frente al oficialismo, se presenta una lista opositora encabezada por Ximena Dávalos Santamaría, bajo la denominación “Todos Juntos”. Su propuesta apunta a renovar la conducción y poner el foco en áreas que, según su plataforma, requieren mayor atención. La candidatura de Dávalos Santamaría tiene un fuerte significado simbólico: sería la primera mujer en encabezar una lista en la historia de las elecciones de Gimnasia y Tiro, algo que marcó buena parte del debate previo a la votación.
En estas elecciones, y como establecen los estatutos del club, los socios habilitados deben presentarse con su documento de identidad para emitir su voto y elegir entre las alternativas que competirán por la conducción de la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización.
La jornada electoral llega en un contexto de alta expectativa institucional, con el objetivo de consolidar proyectos en marcha y definir prioridades para los próximos dos años en la entidad albo. La participación de la masa societaria será clave para delinear el rumbo del club, tanto dentro como fuera de la cancha.
La cita se desarrolla de forma presencial en la sede social del club, en Vicente López 670, con votación habilitada desde las 10:00 hasta las 18:00
El club de Núñez puso primera en un período de incorporaciones decisivo, con el mediocampista como cara nueva y varias negociaciones abiertas que pueden marcar el rumbo de 2026.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
CONMEBOL confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana: Lanús y Flamengo van por el título en febreroDeportes19/12/2025
El campeón de la Copa Sudamericana y el ganador de la Libertadores se enfrentarán el 19 y 26 de febrero de 2026, con la ida en Argentina y la definición en Brasil.
“Qué lindo es ser argentino": los campeones del mundo recuerdan un nuevo aniversario del título mundialDeportes18/12/2025
Los héroes del Mundial de Catar, entre los que destacan Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Dibu Martínez y Ángel Di María, recordaron la gesta ante Francia con emotivos mensajes en sus redes sociales.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.