Elecciones en Gimnasia y Tiro: oficialismo vs. renovación en una jornada clave para el club

Este viernes los socios de Gimnasia y Tiro están convocados a votar en una nueva jornada electoral que definirá quién conducirá los destinos institucionales del club para el período 2025-2027.

Deportes19/12/2025

mentesana vs davalos (1)

La gestión actual, encabezada por Marcelo Mentesana, busca renovar su mandato al frente del Albo con la lista “Celeste y Blanca”. Mentesana, presidente saliente, propone continuidad en el proyecto institucional y deportivo, destacando la recuperación económica y el crecimiento de la masa societaria como pilares de su gestión.

Frente al oficialismo, se presenta una lista opositora encabezada por Ximena Dávalos Santamaría, bajo la denominación “Todos Juntos”. Su propuesta apunta a renovar la conducción y poner el foco en áreas que, según su plataforma, requieren mayor atención. La candidatura de Dávalos Santamaría tiene un fuerte significado simbólico: sería la primera mujer en encabezar una lista en la historia de las elecciones de Gimnasia y Tiro, algo que marcó buena parte del debate previo a la votación. 

En estas elecciones, y como establecen los estatutos del club, los socios habilitados deben presentarse con su documento de identidad para emitir su voto y elegir entre las alternativas que competirán por la conducción de la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización. 

La jornada electoral llega en un contexto de alta expectativa institucional, con el objetivo de consolidar proyectos en marcha y definir prioridades para los próximos dos años en la entidad albo. La participación de la masa societaria será clave para delinear el rumbo del club, tanto dentro como fuera de la cancha.

La cita se desarrolla de forma presencial en la sede social del club, en Vicente López 670, con votación habilitada desde las 10:00 hasta las 18:00

Te puede interesar
OIP

El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT

Deportes19/12/2025

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego

joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail