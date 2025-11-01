River elige: Socios van hoy a las urnas para definir al sucesor de Brito

Luego de cuatro años de Jorge Brito al comando, los hinchas de River votarán este sábado a su próximo presidente y Comisión Directiva que tomarán las riendas de la institución hasta fines del 2029.

Entre las 10 y 20 hs, los afiliados riverplatenses elegirán no solo a su titular, sino a los tres vicepresidentes, 21 vocales titulares, 16 suplentes, así como los fiscalizadores de la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias.

Las socias y socios activos, mayores de 16 años y con una antigüedad de tres años (sin interrupción al 31 de octubre de 2025) y con la cuota social paga al mes de septiembre 2025 (permitido para pagar hasta el día de la elección inclusive a través de River ID) son quienes podrán emitir su voto a través del sistema electrónico.

Tras el ingreso ya sea por los accesos de Figueroa Alcorta, Udaondo o el estacionamiento interno del Estadio Monumental, los hinchas deberán presentar el DNI físico y tras corroborarse su identidad se les dará una Boleta Única Electrónica, la cual deberán colocar en una impresora para proceder con la selección de un candidato tocando el cuadro correspondiente en una pantalla.

Luego de confirmada la elección, se imprime la Boleta con el voto registrado y se coloca sobre el verificador para revisar dicho voto en la pantalla. Luego se regresa a la mesa con la Boleta plegada por la mitad y se coloca en la urna para considerarse como emitido.

Luis Belli representa a la agrupación River Primero en los comicios que dictaminarán el rumbo de los próximos cuatro años en el 'Millonario'.



La Junta Electoral confirmó cinco listas habilitadas para presentarse a la contienda en River, siendo Stéfano Di Carlo, actual secretario general del club, el representante del oficialismo como candidato a Presidente bajo la lista Filosofía River. Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Tarattuty se presentan como precandidatos a la vicepresidencia y Clara D'Onofrio como primera vocal.

El ex referí de 58 años Pablo Lunati tomará acción en los sufragios en el club de Núñez.



Luis Belli comanda la lista de River Primero, en donde lo acompañan Hernán Riso, Noelia Florentín y Sebastián Gasibe lo acompañan en la primera línea ejecutiva mientras que el otrora candidato Antonio Caselli se presenta en función de 1° vocal.

El abogado Daniel Kiper impulsa candidatura opositora de River Campeón Deportivo y Social.



El exárbitro y panelista Pablo Lunati lidera la agrupación Ficha Limpia en River junto a Santiago Roca, Claudio Baumgarten y Bianca Lauría. Daniel Kiper impulsa la campaña del espacio River Campeón Deportivo y Social escoltado por Claudio Piñeiro, Lucila Lancioni y Érika Bedners; en tanto que Pedro Tibaudin, Alejandro Sabatino y Daniel Zononi son los laderos de Carlos Trillo como candidato del frente River Somos Todos.

Con información de Doble Amarilla