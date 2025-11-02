La Municipalidad de Salta avanza en el revestimiento del canal pluvial Tinkunaku en el barrio El Milagro. La obra presenta un avance del 90% e incluye la colocación de hormigón y gaviones, lo que mejorará el drenaje del agua de lluvia y evitará desmoronamientos.
El Móvil Odontológico vuelve a la UNSa del 10 al 14 de noviembre
El Móvil Odontológico de la Municipalidad reportó un balance positivo tras atender a más de 125 estudiantes de la UNSa. El servicio gratuito volverá del 10 al 14 de noviembreSalta02/11/2025
La Secretaría de Desarrollo Social realiza un balance positivo de la atención del programa del Móvil Odontológico de la Municipalidad en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Más de 125 estudiantes pudieron acceder al servicio profesional gratuito.
Pablo Medina, director general de Odontología de la Municipalidad, destacó la respuesta de los universitarios en acudir en tiempo y forma los turnos. “A veces por tener un examen o práctico y transitar la vida universitaria, dejan para lo último el cuidado bucal. Muchos pudieron acceder a consultas y a la atención para curaciones, extracciones, además de diagnósticos y tratamientos”, expresó.
Mariana Tapia, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Salta, explicó que de manera equilibrada e igualitaria se trabaja con los centros de estudiantes para brindar el servicio de manera gratuita a los alumnos sin obra social.
Las nuevas fechas de atención se fijaron para 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 8 a 13 hs. en el ingreso del campus universitario, frente al rectorado.
Los estudiantes sin obra social podrán acceder a un turno acercándose al centro de estudiantes de su respectiva facultad.
Cronograma por Facultades:
– Lunes 10: Facultad de Humanidades
– Martes 11: Facultad de Ingeniería
– Miércoles 12: Facultad de Ciencias Económicas
– Jueves 13: Facultad de Ciencias Naturales
– Viernes 14: Facultades de Ciencias de la Salud y Exactas
Desde la Secretaría de Desarrollo Social, indicaron que se realizarán diagnósticos, tratamientos de restauraciones, activaciones de caries y se atenderán consultas de urgencias.
Hoy, domingo 2 de noviembre, por el Día de los Fieles Difuntos, los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua están abiertos en horario normal, de 7 a 19 horas.
Salta, entre las cinco provincias con menos gastos pero con obra pública y desarrolloSalta01/11/2025
Un informe de la consultora Politikon Chaco ubica además a la provincia entre las que tuvieron menos ingresos tuvo en el mismo periodo.
Postulantes a Fuerzas de Seguridad podrán tramitar antecedentes este fin de semana
Este fin de semana se habilitó atención especial para postulantes a las Escuelas de Policía y del Servicio Penitenciario. Declaraciones de la Dirección de Calidad y Coordinación Administrativa.
La niña fue asistida en el Centro de Salud Nº 56 y trasladada de urgencia al Hospital Público Materno Infantil donde, pese a la intervención de emergencias, “falleció por un paro cardiorrespiratorio causado por descarga eléctrica”.
Realizan exposición y relatos sobre las celebraciones por el día de las almas en el Museo de la PunaSalta31/10/2025
Se podrá visitar del 29 al 6 de noviembre en el Museo Regional Andino de San Antonio de los Cobres. Entre las actividades se destacan la exposición de la tradicional mesa de ofrendas, cine cultural y la presentación de la historia del cementerio local.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.