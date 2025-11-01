La "semana de éxitos" del Gobierno, según Adorni

El vocero presidencial y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó este sábado un resumen de los principales temas de la semana para el Gobierno nacional, luego de las elecciones y de la salida de Guillermo Francos.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), Adorni destacó distintos avances y anuncios oficiales. “Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina”, escribió.

Entre los puntos más relevantes mencionó:

Rotundo éxito de la Boleta Única Papel.

Suba de acciones y bonos, con baja del Riesgo País tras las elecciones.

Acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y 20 gobernadores para avanzar en reformas estructurales.

Aumento de hasta el 35,4% en las prestaciones para personas con discapacidad.

Incremento de 35.800 millones de pesos en la partida para hospitales nacionales.

Reducción de aranceles de importación de juguetes, del 35% al 20%.

Crecimiento en las exportaciones de frutas (12%), maníes (16%) y maderas (34,5%).

El funcionario cerró su publicación con un mensaje optimista: “Buen fin de semana para todos. Fin.”

La publicación llega en un momento clave de reconfiguración del gabinete nacional, luego de que Adorni fuera ratificado al frente de la Jefatura de Gabinete.