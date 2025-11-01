El ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despidió del Gobierno días después de haber usado una frase de Mercedes Sosa para desmentir su salida.
La "semana de éxitos" del Gobierno, según Adorni
El vocero presidencial y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió un resumen de la semana con medidas económicas y acuerdos políticos.Política01/11/2025Ivana Chañi
El vocero presidencial y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó este sábado un resumen de los principales temas de la semana para el Gobierno nacional, luego de las elecciones y de la salida de Guillermo Francos.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), Adorni destacó distintos avances y anuncios oficiales. “Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina”, escribió.
Entre los puntos más relevantes mencionó:
- Rotundo éxito de la Boleta Única Papel.
- Suba de acciones y bonos, con baja del Riesgo País tras las elecciones.
- Acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y 20 gobernadores para avanzar en reformas estructurales.
- Aumento de hasta el 35,4% en las prestaciones para personas con discapacidad.
- Incremento de 35.800 millones de pesos en la partida para hospitales nacionales.
- Reducción de aranceles de importación de juguetes, del 35% al 20%.
- Crecimiento en las exportaciones de frutas (12%), maníes (16%) y maderas (34,5%).
El funcionario cerró su publicación con un mensaje optimista: “Buen fin de semana para todos. Fin.”
La publicación llega en un momento clave de reconfiguración del gabinete nacional, luego de que Adorni fuera ratificado al frente de la Jefatura de Gabinete.
Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina:— Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2025
- Rotundo éxito de la Boleta Única Papel
- Crecieron las acciones, los bonos y cayó el Riesgo País tras las elecciones
- El Poder Ejecutivo Nacional y 20 gobernadores acordaron avanzar…
La salida de los dos principales interlocutores con las provincias se dio apenas 24 horas después de que los gobernadores se reunieran con el presidente Javier Milei para negociar la agenda de reformas.
Ante los cambios en el Gabinete, que incluye a Manuel Adorni como nuevo Jefe, se especula con que Daniel Scioli deje su cargo al frente de la Secretaría de Turismo en las próximas horas.
Milei y Macri se reunieron tras la renuncia de Francos y la fuga de diputados del PROPolítica01/11/2025
El encuentro se dio minutos después de confirmarse la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete y mientras se oficializaba la fuga de siete diputados del PRO al bloque de La Libertad Avanza.
Gobernadores se impusieron en 13 de 14 elecciones provinciales con y sin desdoblamientoPolítica01/11/2025
El calendario electoral 2025, que incluyó 14 elecciones provinciales, culminó con una clara victoria de los oficialismos locales en 13 jurisdicciones. La amplia mayoría de los gobernadores revalidó sus cargos.
Milei eligió a Adorni: "Profundizar las reformas", prometió el flamante Jefe de GabinetePolítica01/11/2025
Manuel Adorni, flamante Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, agradeció al presidente Javier Milei por la confianza. El exvocero anunció que su prioridad en esta nueva etapa del Gobierno será "profundizar las reformas estructurales".
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.