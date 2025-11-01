"Tantas veces me morí...", de la ironía a la renuncia de Francos

La "semana de éxitos" del Gobierno, según Adorni
El vocero presidencial y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió un resumen de la semana con medidas económicas y acuerdos políticos.
El ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despidió del Gobierno días después de haber usado una frase de Mercedes Sosa para desmentir su salida.Política01/11/2025
El exJefe de Gabinete Guillermo Francos habló sobre su permanencia en el gobierno de Javier Milei, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar".
El exfuncionario, que dejó su cargo y será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni, remarcó que el mandatario nunca le planteó la posibilidad de que deje la jefatura de gabinete: "Cumplí un rol que Milei valora", dijo en su momento.
Francos respondió a los rumores que hablaban de su alejamiento con una frase de la canción Como la Cigarra, de la escritora María Elena Walsh y que fue popularizada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.
“No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show", bromeó y agregó sobre las versiones recurrentes de los cambios de Gabinete en las últimas horas: "Son operaciones de baja estofa”, dijo en TN.
Con información de C5N
La salida de los dos principales interlocutores con las provincias se dio apenas 24 horas después de que los gobernadores se reunieran con el presidente Javier Milei para negociar la agenda de reformas.
Ante los cambios en el Gabinete, que incluye a Manuel Adorni como nuevo Jefe, se especula con que Daniel Scioli deje su cargo al frente de la Secretaría de Turismo en las próximas horas.
El encuentro se dio minutos después de confirmarse la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete y mientras se oficializaba la fuga de siete diputados del PRO al bloque de La Libertad Avanza.
El calendario electoral 2025, que incluyó 14 elecciones provinciales, culminó con una clara victoria de los oficialismos locales en 13 jurisdicciones. La amplia mayoría de los gobernadores revalidó sus cargos.
Manuel Adorni, flamante Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, agradeció al presidente Javier Milei por la confianza. El exvocero anunció que su prioridad en esta nueva etapa del Gobierno será "profundizar las reformas estructurales".
