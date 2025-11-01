"Tantas veces me morí...", de la ironía a la renuncia de Francos

El exJefe de Gabinete Guillermo Francos habló sobre su permanencia en el gobierno de Javier Milei, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar".

El exfuncionario, que dejó su cargo y será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni, remarcó que el mandatario nunca le planteó la posibilidad de que deje la jefatura de gabinete: "Cumplí un rol que Milei valora", dijo en su momento.

Francos respondió a los rumores que hablaban de su alejamiento con una frase de la canción Como la Cigarra, de la escritora María Elena Walsh y que fue popularizada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.

“No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show", bromeó y agregó sobre las versiones recurrentes de los cambios de Gabinete en las últimas horas: "Son operaciones de baja estofa”, dijo en TN.

Con información de C5N