Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"

La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) y la JURCA (Cámara de Líneas Aéreas en Argentina) manifestaron que la magnitud del conflicto generará demoras, cancelaciones de vuelos y una gravísima imposibilidad de reprogramar todas las operaciones. De hecho, advirtieron que no solo a las compañías aéreas serán las perjudicadas, sino también a importadores, exportadores, agentes de carga y a toda la cadena logística relacionada con el comercio exterior.

A su vez, indicaron que generará pérdidas millonarias a la industria: “Impacto en el ingreso de divisas por exportaciones no concretadas y la afectación de procesos industriales que requieren la importación de insumos”.

Además, ambas organizaciones instaron a que se resuelva la situación “a la mayor brevedad posible” mediante mecanismos de diálogo entre las partes y una voluntad real de evitar mayores daños a la economía.

Cuándo comienza el nuevo paro de controladores aéreos

A través de un comunicado, Atepsa confirmó que a partir del lunes 3 de noviembre comenzarás las medidas de acción sindical y que los afectados serán los aviones de cargas, además de las capacitaciones.

No obstante, adjuntaron un cronograma mostrando cuáles serán los días, siendo en total 9 días afectados durante todo el mes. Además, todos se darán entre las 22.00 y 06.00 horas.

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, durante el conflicto anterior que afectó a la gente las vacaciones de invierno, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria entre las partes, pero, según el gremio, los representantes de la empresa estatal dijeron “no tener las autorizaciones necesarias” para mejorar la oferta salarial ante las medidas de fuerza de entonces también “por acuerdos incumplidos”.

Con información de Mitre