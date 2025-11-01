El empleo en el sector bancario acumula siete años de caída y registra los niveles más bajos desde 2011. La pérdida de puestos de trabajo se debe a la digitalización y el avance de la Inteligencia Artificial.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.Argentina01/11/2025
La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) y la JURCA (Cámara de Líneas Aéreas en Argentina) manifestaron que la magnitud del conflicto generará demoras, cancelaciones de vuelos y una gravísima imposibilidad de reprogramar todas las operaciones. De hecho, advirtieron que no solo a las compañías aéreas serán las perjudicadas, sino también a importadores, exportadores, agentes de carga y a toda la cadena logística relacionada con el comercio exterior.
A su vez, indicaron que generará pérdidas millonarias a la industria: “Impacto en el ingreso de divisas por exportaciones no concretadas y la afectación de procesos industriales que requieren la importación de insumos”.
Además, ambas organizaciones instaron a que se resuelva la situación “a la mayor brevedad posible” mediante mecanismos de diálogo entre las partes y una voluntad real de evitar mayores daños a la economía.
Cuándo comienza el nuevo paro de controladores aéreos
A través de un comunicado, Atepsa confirmó que a partir del lunes 3 de noviembre comenzarás las medidas de acción sindical y que los afectados serán los aviones de cargas, además de las capacitaciones.
No obstante, adjuntaron un cronograma mostrando cuáles serán los días, siendo en total 9 días afectados durante todo el mes. Además, todos se darán entre las 22.00 y 06.00 horas.
Cabe destacar que el pasado mes de agosto, durante el conflicto anterior que afectó a la gente las vacaciones de invierno, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria entre las partes, pero, según el gremio, los representantes de la empresa estatal dijeron “no tener las autorizaciones necesarias” para mejorar la oferta salarial ante las medidas de fuerza de entonces también “por acuerdos incumplidos”.
Con información de Mitre
Las recomendaciones se centran en comparar precios, exigir comprobantes y verificar la seguridad de la web. Además, recuerdan el derecho a arrepentimiento hasta 10 días después de recibir el producto.
La compra de divisas alcanzó un récord histórico en septiembre: el sector privado adquirió casi $7.800 millones. El Banco Central informó que fue la compra de dólares más grande en un mes desde 2020.
El Gobierno avanza con una agresiva agenda de privatizaciones de activos clave de transporte y energía. En las próximas semanas se concretarán licitaciones de rutas y de cuatro represas hidroeléctricas.
La insatisfacción laboral se dispara: el 86% de los argentinos busca activamente un nuevo empleo. La razón principal es la necesidad de mejores salarios y beneficios.
A partir de hoy, 1 de noviembre, rige un aumento promedio del 3,8% en las facturas de luz y gas. El incremento, que supera la inflación proyectada, se debe al traslado a tarifas del encarecimiento del dólar en los últimos meses.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.