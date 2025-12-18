Estaciones de servicio: Horarios para Navidad y Año Nuevo

Hoy, 18 de diciembre, vence el plazo oficial establecido por la Ley de Contrato de Trabajo para el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Sin embargo, la normativa prevé un período de gracia.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.Argentina18/12/2025
Las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma funcionarán con horarios especiales en todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no atenderán al público general durante la noche y la madrugada en las jornadas clave de fin de año. La medida se aplicará de manera generalizada en todo el territorio nacional.
Horarios de las estaciones de servicio en Navidad y Año Nuevo
Según detalló CECHA, las estaciones de combustible cerrarán al público en los siguientes períodos:
- Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.
- Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.
Durante ese lapso, no habrá despacho de combustible para automovilistas particulares ni atención habitual en playas y tiendas.
Recomendaciones para los conductores
Ante este esquema especial, desde CECHA recomendaron a los usuarios organizarse con anticipación para evitar contratiempos durante los festejos. En particular, sugieren:
Cargar combustible antes de las 22:00 del 24 y del 31 de diciembre.
Verificar el nivel de nafta o gasoil antes de iniciar viajes largos.
Tener en cuenta que no habrá atención regular durante la madrugada.
Planificar con tiempo permitirá asegurar la movilidad durante las celebraciones y evitar inconvenientes en momentos en los que la mayoría de las estaciones permanecerán cerradas.
