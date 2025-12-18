La resolución se conoció después de que se desestimara el pedido de la defensa de la expresidenta para apartar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes habían ratificado su condena en junio del año pasado.
Marcha contra la reforma laboral: "Si no nos escuchan vamos a terminar en un paro nacional"
Los líderes de la central obrera dieron un discurso en medio de la movilización. También participaron otras organizaciones gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones sociales.Argentina18/12/2025
Con la presencia de dirigentes de peso de diferentes gremios sobre el escenario, se realizó el acto de la Central Gremial en la Plaza de Mayo. Criticaron el accionar de la policía que detuvo a los colectivos que llevaban manifestantes en las inmediaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
También se encuentran dirigentes políticos vinculados con el peronismo como Mariano Recalde o José Mayans, que estarán en la discusión de la reforma laboral en el Senado.
Con críticas a la propuesta que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, la CGT leyó un documento donde apuntó contra la reforma laboral. “Una verdadera modernización laboral no es sacar derechos”, señalaron. Y apuntaron: “Esta reforma solo va a profundizar la pobreza, la exclusión social y la precarización laboral. No vamos a renunciar a nuestra lucha por el trabajo digno”.
El Secretario General de la CGT, Jorge Sola, cerró el acto con un discuro en donde reflotó la idea de profundizar el plan de lucha y pidió “volver a emocionar” para construir una alternativa política. Además, cuestionó los puntos de la reforma laboral y se opuso al proyecto que envió el Gobierno al Congreso.
“Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos, le debe generar una actividad productiva que le genere más y mejor empleo. Este tejido social de la argentina”, comenzó.
En tanto, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo “presentan un proyecto para tratar de desfinanciar las actividades que sustentan la capacidad”. Y continuó: “Atacan con el Presupuesto a la ley de discapacidad, al Garrahan, a la educación. Para que haya trabajadores en negros, tiene que haber una economía en negro”.
Asimismo, sobre el cierre de su discurso, afirmó: “Sigan sin escucharnos y se encontrarán en una profundización de este plan de lucha. No nos olvidamos que tenemos que construir social y poíticamente para enfrentar a este gobierno. Tenemos que sentir, tenemos que escuchar, tenemos que ser huildes. Tenemos que volver a emocionar con la bandera de la justicia social, volvamos a emocinar”.
“La justicia social nos hizo el país que somos. Si hay odio, pongamos templaza. Si hay superficialidad, pongamos ideas. Vamos hacia una Argentina humana”, cerró.
El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”.
“No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle y pelear por los derechos de nuestra familia. No podemos entregar nuestros derechos. Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, señaló.
Y remarcó: “Pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca van a poder venir por nuestra dignidad. Nosotros pusimos el capital de esta patria. Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus ‘amigote’s. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".
