Hoy, 18 de diciembre, vence el plazo oficial establecido por la Ley de Contrato de Trabajo para el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Sin embargo, la normativa prevé un período de gracia.
Desperdicio de comida: Cada argentino tira 72 kilos por año
Un informe del Banco de Alimentos Buenos Aires reveló que cada argentino desperdicia, en promedio, 72 kilos de comida al año, una cifra que escala a los 198 kilos por hogar.Argentina18/12/2025
En la Argentina, cada persona descarta en promedio 72 kilos de comida por año. Esto reveló el último informe del Banco de Alimentos Buenos Aires, que vuelve a poner el foco un problema estructural que se agrava en la previa de las fiestas de fin de año.
Asimismo, advirtieron que en cada casa se desperdician 198 kilos de alimentos anuales.
Fernando Uranga, director general del Banco, planteó que los números impactan, sobre todo cuando se acercan días festivos y remarcó la importancia de visibilizarlos: “Son fundamentales para tomar conciencia y reducir el desperdicio. Cuando un alimento que es apto para el consumo se descarta; no sólo se pierde la comida, también se desperdician los recursos invertidos en producirla”.
Uranga detalló que, en cada alimento que se tira, se pierden agua, suelo, energía, envases, transporte y mano de obra. Por eso, desde la organización insisten en que la recuperación de alimentos genera “un triple impacto: económico, ambiental y social”.
Según el relevamiento, gran parte de los alimentos se pierden por mal almacenamiento, cocinar de más, vencimiento de productos o servirse más de lo que se consume.
De hecho, las frutas y verduras encabezan la lista de los productos más desperdiciados, seguidas por harinas, arroz, fideos, legumbres y panificados.
El impacto ambiental y social del descarte de comida
El problema va mucho más allá de lo doméstico. A nivel nacional, se pierden y desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos por año, según la Dirección de Agroalimentos de la Secretaría de Agricultura.
El desperdicio de comida es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y representa una pérdida masiva de recursos productivos.
En el caso de frutas y verduras, se estima que el 45% de lo producido no llega al consumo, ya sea por pérdidas en la cadena o por descarte en los hogares.
Leé también: Las prepagas empezaron a informar los aumentos de las cuotas en enero: aplicarán subas de 2,5%
Frente a este escenario, el Banco de Alimentos Buenos Aires informó que ya logró recuperar más de 6100 toneladas de alimentos en lo que va de 2025 y proyecta cerrar el año con unas 7000 toneladas, destinadas a 1280 organizaciones sociales del AMBA.
La entidad rescata únicamente alimentos aptos para el consumo, tanto perecederos como no perecederos, que provienen de la industria alimenticia, supermercados, productores y empresas de logística. El proceso incluye controles, clasificación y distribución, con estrictos criterios de seguridad alimentaria: no se aceptan productos vencidos y todas las donaciones deben contar con fecha y rotulado legible.
Las recomendaciones para no desperdiciar alimentos
- Orden en el guardado: aplicar la rotación del “primero vence, primero se usa”, que reduce hasta un 20% del descarte por vencimiento.
- Ubicación correcta en heladera y alacena: separar crudos, cocidos, frutas y verduras, evita pérdidas por contaminación.
- Planificación semanal de comidas: evita cocinar “de más”, una de las principales causas de desperdicio.
- Comprar local y estacional: mejora la frescura, baja costos y reduce pérdidas en origen.
- Dedicar tiempo a los alimentos: revisar, ordenar, transformar antes de que se deterioren con hábitos diarios de observación
- Aprender técnicas de conservación y su seguridad para transformar restos o excesos en encurtidos, deshidratados, fermentos, conservas.
- Cocinar con lo que hay: antes de volver a comprar, revisar heladera y despensa. Prender el uso de condimentos como las especias, tan valiosas para transformar sabores
- Compra a conciencia, lo necesario: especialmente panificados, frutas y verduras, que son los más desperdiciados.
- Legumbres: se pueden cocinar por tandas y congelar, evitando desperdicios por vencimiento o exceso de preparación.
Con información de TN
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
La ANSES dejará de retener mensualmente el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), según la resolución 1170 publicada hoy en el Boletín Oficial.
El consumo privado en Argentina registró una caída del 1,1% en noviembre respecto al mes anterior, consolidando una tendencia de desaceleración en el último tramo del año.
La CGT encabeza este jueves una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La inflación de noviembre fue del 2,5%, pero el impacto fue desigual en el mapa argentino. Mientras que San Luis encabezó las subas con un 3,8% impulsada por los alimentos, Río Negro fue la provincia con menos aumentos.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.