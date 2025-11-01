River Plate vive hoy, sábado, una jornada electoral clave: los socios van a las urnas para elegir al nuevo presidente en el Monumental. Cinco candidatos buscan suceder a Jorge Brito.
Gimnasia y Tiro cayó ante Estudiantes (RC) y quedó afuera del reducido
El Albo perdió en su visita a Río Cuarto y quedó fuera del reducido por el ascenso. Estudiantes aprovechó sus momentos y se impuso con autoridad por 2 a 0.Deportes01/11/2025Ivana Chañi
Gimnasia y Tiro no logró revertir la serie y quedó eliminado del torneo reducido de la Primera Nacional al caer ante Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0. El equipo de Teté Quiroz había empatado sin goles en el partido de ida disputado en el Gigante del Norte.
El local abrió el marcador con un remate desviado de Javier Ferreira y amplió la ventaja a través de Lucas González. En el complemento, el “Albo” sufrió la expulsión de Federico Bravo a los 12 minutos, lo que complicó cualquier intento de reacción.
Con esta derrota, Gimnasia y Tiro cerró su campaña en la categoría, mientras Estudiantes avanzó a semifinales y enfrentará al ganador entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente RivadaviaDeportes31/10/2025
La AFA oficializó la terna para el duelo decisivo del próximo miércoles 5 de noviembre. El juez principal será acompañado por el VAR, que estará bajo la supervisión de Héctor Paletta. Minutos más tarde, la organización confirmó el estadio Juan Domingo Perón y las 21:10 como horario de inicio.
El encuentro, correspondiente a la fecha 14, se jugará desde las 21:15. Mientras la “Gloria” necesita sumar para acortar distancias, el “Canalla” busca consolidar su racha sin derrotas.
San Lorenzo busca consolidarse en zona de playoffs ante Deportivo Riestra
El candidato a presidente por el oficialismo se refirió al presente del “Millonario” y aseguró que, en caso de ganar, cuenta con el DT para su proyecto futbolístico.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.