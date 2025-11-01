Gimnasia y Tiro cayó ante Estudiantes (RC) y quedó afuera del reducido

Gimnasia y Tiro no logró revertir la serie y quedó eliminado del torneo reducido de la Primera Nacional al caer ante Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0. El equipo de Teté Quiroz había empatado sin goles en el partido de ida disputado en el Gigante del Norte.

El local abrió el marcador con un remate desviado de Javier Ferreira y amplió la ventaja a través de Lucas González. En el complemento, el “Albo” sufrió la expulsión de Federico Bravo a los 12 minutos, lo que complicó cualquier intento de reacción.

Con esta derrota, Gimnasia y Tiro cerró su campaña en la categoría, mientras Estudiantes avanzó a semifinales y enfrentará al ganador entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.