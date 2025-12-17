Gustavo Costas aceptó la propuesta de Racing: seguirá al frente del equipo hasta 2028

Gustavo Costas aceptó la propuesta de renovación de contrato de parte de Racing y tras recibir un fuerte respaldo de Diego Milito que marca un antes y un después en su carrera.

Dirigentes de la "Academia" se reunieron con Jito Alonso, representante del DT, en las últimas horas. La propuesta trajo consigo un fuerte espaldarazo de parte del presidente Diego Milito: renovar su contrato hasta el final del mandato, es decir, hasta 2028.

La propuesta finalmente fue aceptada con rapidez por parte del entrenador, que continuará al frente de la “Academia” hasta el cierre de la gestión presidencial del ídolo.