Eduardo Domínguez, a un paso de la renovación con Estudiantes

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, está cerca de renovar su vínculo con la entidad para continuar al mando del plantel la próxima temporada tras la obtención del Torneo Clausura 2025.

Lo que parecía un ciclo cumplido hace unas semanas, tuvo un giro inesperado, que dejó al entrenador como un héroe tras la turbulencia.

La eliminación de Copa Argentina ante Aldosivi, la aparición de Carina Magnabosco, la caída ante Vélez por la Supercopa Internacional y cuadro partidos sin victorias de forma consecutiva en el Torneo Clausura habían dejado a Domínguez con un pie y medio fuera del club, pero la transformación para gritar campeón, lo dejaron nuevamente dentro de los planes.