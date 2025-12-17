Leandro Rey Hilfer será el árbitro en el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense

La Liga Profesional informó que Leandro Rey Hilfer será el árbitro del Trofeo de Campeones 2025, que se definirá este sábado desde las 18:00 entre Estudiantes de La Plata y Platense.

Cristian Navarro y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba ejercerán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Al mismo tiempo, Pablo Dóvalo y Lucas Germanota estarán a cargo del VAR.