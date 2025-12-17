Leandro Rey Hilfer será el árbitro en el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense

Cristian Navarro y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba ejercerán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Deportes17/12/2025

720

La Liga Profesional informó que Leandro Rey Hilfer será el árbitro del Trofeo de Campeones 2025, que se definirá este sábado desde las 18:00 entre Estudiantes de La Plata y Platense.

Cristian Navarro y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba ejercerán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

Al mismo tiempo, Pablo Dóvalo y Lucas Germanota estarán a cargo del VAR.

Te puede interesar
720

Fausto Vera, a un paso de River

Deportes17/12/2025

El volante ya se despidió de Atlético Mineiro, no juega más en Brasil y el Millonario le programó la revisión médica. La operación está muy avanzada y se cerraría a préstamo con opción de compra.

AJA2611251C (19)

Salta Basket ganó de visitante y cerró el año a puro festejo

Deportes17/12/2025

Se fue la última gira del 2025 para Los Infernales, primera parte de La Liga Argentina que tiene al elenco salteño como uno de los animadores del certamen de ascenso en la Conferencia Norte. Fue 84 - 80 frente a Sportivo Suardi, en el Estadio “Gigante de la Avenida”, de esa ciudad, en Santa Fe.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail