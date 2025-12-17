Salta Basket ganó de visitante y cerró el año a puro festejo

Se fue la última gira del 2025 para Los Infernales, primera parte de La Liga Argentina que tiene al elenco salteño como uno de los animadores del certamen de ascenso en la Conferencia Norte. Fue 84 - 80 frente a Sportivo Suardi, en el Estadio “Gigante de la Avenida”, de esa ciudad, en Santa Fe.

Deportes17/12/2025

AJA2611251C (19)
AJA2611251C (19)

El norteamericano infernal, Chance Hunter, fue el goleador del partido con 22 puntos, sin embargo, el despliegue del base cordobés Bruno Abratte, además del goleo fue enorme y decisivo en el desarrollo del encuentro. Ambos se erigieron como MPV de la noche.

Se viene el receso de fin de año, el equipo salteño regresará a La Linda y en los próximos días sus integrantes quedarán liberados hasta el cinco de enero, fecha en que volverán a jugarse para seguir entrenando de cara a la fase regular de La Liga Argentina.

 

Te puede interesar
720

Fausto Vera, a un paso de River

Deportes17/12/2025

El volante ya se despidió de Atlético Mineiro, no juega más en Brasil y el Millonario le programó la revisión médica. La operación está muy avanzada y se cerraría a préstamo con opción de compra.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail