El entrenador conquistó el Torneo Clausura 2025 con el equipo. De esta manera, logró revertir su año en el Pincha y pasó de estar casi afuera a coronar.
Fausto Vera, a un paso de River
El volante ya se despidió de Atlético Mineiro, no juega más en Brasil y el Millonario le programó la revisión médica. La operación está muy avanzada y se cerraría a préstamo con opción de compra.Deportes17/12/2025
Fausto Vera está cada vez más cerca de convertirse en el primer refuerzo de River de cara a la temporada 2026. El mediocampista argentino dio señales claras de que su salida de Atlético Mineiro es inminente: se despidió de sus compañeros y se retiró del grupo de WhatsApp del plantel, un gesto que suele anticipar el final de un ciclo.
En ese contexto, el Millonario avanzó con fuerza en la negociación y ya reservó turno para este viernes para que el jugador se realice la revisión médica, paso clave antes de cerrar la incorporación. Tras la oferta formal del club de Núñez, el conjunto brasileño realizó algunas modificaciones en las condiciones y la operación entró en su recta final.
Gran operativo de seguridad y hermetismo en torno a la llegada del crack rosarino a la capital provincial. El aeropuerto de Rosario sigue cerrado y reabre recién el 29 de diciembre
Gustavo Costas aceptó la propuesta de Racing: seguirá al frente del equipo hasta 2028Deportes17/12/2025
Luego de la reunión de su representante con los dirigentes de la “Academia”, el DT aceptó tras recibir un fuerte respaldo por parte del presidente Diego Milito. Su contrato finalizará al cierre del mandato del ídolo.
Se fue la última gira del 2025 para Los Infernales, primera parte de La Liga Argentina que tiene al elenco salteño como uno de los animadores del certamen de ascenso en la Conferencia Norte. Fue 84 - 80 frente a Sportivo Suardi, en el Estadio “Gigante de la Avenida”, de esa ciudad, en Santa Fe.
Leandro Rey Hilfer será el árbitro en el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y PlatenseDeportes17/12/2025
Cristian Navarro y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba ejercerán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
Flamengo y París Saint-Germain se miden en un partidazo por la Copa Intercontinental de la FIFADeportes17/12/2025
El campeón de Europa y el monarca sudamericano dirimirán en Qatar al nuevo rey del fútbol mundial, con antecedentes, rachas y objetivos que elevan la expectativa.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.