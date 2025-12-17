Fausto Vera, a un paso de River

El volante ya se despidió de Atlético Mineiro, no juega más en Brasil y el Millonario le programó la revisión médica. La operación está muy avanzada y se cerraría a préstamo con opción de compra.

Deportes17/12/2025

Fausto Vera está cada vez más cerca de convertirse en el primer refuerzo de River de cara a la temporada 2026. El mediocampista argentino dio señales claras de que su salida de Atlético Mineiro es inminente: se despidió de sus compañeros y se retiró del grupo de WhatsApp del plantel, un gesto que suele anticipar el final de un ciclo.

En ese contexto, el Millonario avanzó con fuerza en la negociación y ya reservó turno para este viernes para que el jugador se realice la revisión médica, paso clave antes de cerrar la incorporación. Tras la oferta formal del club de Núñez, el conjunto brasileño realizó algunas modificaciones en las condiciones y la operación entró en su recta final.

