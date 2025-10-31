IPS pagó y el Círculo Médico levantó la suspensión del crédito

Tras haber suspendido la atención por deuda en consultas y prácticas médicas, el Círculo Médico de Salta confirmó que el Instituto Provincial de Salud efectivizó el pago pendiente y se normaliza el servicio a afiliados.

El Círculo Médico de Salta informó este viernes que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) efectivizó el pago correspondiente a las consultas y prácticas médicas adeudadas.

En consecuencia, la institución levantó la suspensión del crédito que había entrado en vigencia este viernes 31 de octubre.

“Agradecemos sinceramente la comprensión, el apoyo y la paciencia de nuestros pacientes durante este tiempo”, expresó la Comisión Directiva del Círculo Médico a través de un comunicado oficial.

Con la regularización del pago, la atención a los afiliados del IPSS volverá a funcionar con normalidad y bajo los convenios vigentes.

