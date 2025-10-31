El Círculo Médico suspendió el servicio a IPS por $1.750 millones adeudados

Por Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, se refirió a la suspensión del crédito con el Instituto Provincial de Salud (IPS) a partir de las 00:00 horas del 31 de octubre, luego de que la deuda con la entidad alcanzara aproximadamente $1.750 millones.

“Esta es una situación que se viene repitiendo y ya se ha hecho insostenible. Los médicos vivimos de nuestras prácticas y consultas; los honorarios tienen carácter alimentario y son necesarios para cubrir gastos básicos”, explicó Falco.

La dirigente indicó que la medida, aunque no deseada, se vuelve imprescindible ante la falta de respuesta del IPS, que mantiene pagos pendientes desde julio. “Hemos intentado dialogar con la intervención, pero no recibimos ninguna solución. Hasta que aparezca la plata, el corte se mantiene”, agregó.

La presidenta del Círculo Médico aclaró que el diálogo con el interventor del IPS, Emilio Savoy, existe, pero que la falta de fondos impide cumplir con los proveedores. Además, precisó que la deuda actual incluye prácticas de julio y agosto, y que otros prestadores, como odontólogos, psicólogos y kinesiólogos, enfrentan la misma situación y ya anunciaron medidas similares.

Falco subrayó la gravedad del contexto: “No se trata solo de retrasos, es una deuda que impacta directamente en la vida de los médicos y sus familias. Necesitamos que se pague lo adeudado para poder levantar la medida y continuar atendiendo a los pacientes sin interrupciones”.