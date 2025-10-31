El Círculo Médico suspendió el servicio a IPS por $1.750 millones adeudados

Chofer de Saeta agredido en Castañares: la UTA lo atribuyó a un conflicto interno
La presidenta Adriana Falco advirtió que la deuda millonaria afecta directamente los honorarios de los médicos y obliga a cortar servicios a afiliados. “Es insostenible” remarcó.Salta31/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, se refirió a la suspensión del crédito con el Instituto Provincial de Salud (IPS) a partir de las 00:00 horas del 31 de octubre, luego de que la deuda con la entidad alcanzara aproximadamente $1.750 millones.
“Esta es una situación que se viene repitiendo y ya se ha hecho insostenible. Los médicos vivimos de nuestras prácticas y consultas; los honorarios tienen carácter alimentario y son necesarios para cubrir gastos básicos”, explicó Falco.
La dirigente indicó que la medida, aunque no deseada, se vuelve imprescindible ante la falta de respuesta del IPS, que mantiene pagos pendientes desde julio. “Hemos intentado dialogar con la intervención, pero no recibimos ninguna solución. Hasta que aparezca la plata, el corte se mantiene”, agregó.
La presidenta del Círculo Médico aclaró que el diálogo con el interventor del IPS, Emilio Savoy, existe, pero que la falta de fondos impide cumplir con los proveedores. Además, precisó que la deuda actual incluye prácticas de julio y agosto, y que otros prestadores, como odontólogos, psicólogos y kinesiólogos, enfrentan la misma situación y ya anunciaron medidas similares.
Falco subrayó la gravedad del contexto: “No se trata solo de retrasos, es una deuda que impacta directamente en la vida de los médicos y sus familias. Necesitamos que se pague lo adeudado para poder levantar la medida y continuar atendiendo a los pacientes sin interrupciones”.
El sindicato aclaró que el incidente no fue un caso de inseguridad general, sino una disputa entre compañeros de trabajo.
El Gobierno de Salta inicia hoy el pago de los haberes de octubre a la Administración Pública. Este viernes se deposita la Compensación Transitoria Docente.
La Congregación Hijos de la Inmaculada Concepción invita a familias y niños a participar de la Kermes de los Santos este viernes 31 de octubre a las 18.30 en el Templete San Cayetano.
Este jueves 30, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará en la Cruz Roja de Salta, sobre calle Paz Chain. Se solicita especialmente sangre del grupo O factor RH positivo.
Del 3 al 7 de noviembre, salteños y turistas podrán disfrutar de promociones y descuentos especiales en locales gastronómicos de la ciudad. "La oferta es variada, calculamos que vamos a llegar a más de cien locales en toda la provincia, con promociones", señalaron.
La Asociación Odontológica Salteña, el Círculo de Odontólogos de Salta y la Sociedad de Odontólogos de Salta se declararon en estado de alerta por la falta de pagos de la obra social provincial.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.