Alerta por coqueluche: Reforzarán la aplicación de vacunas contra la tos convulsa en Salta

Ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el resurgimiento de casos de tos convulsa o coqueluche en las Américas, en Salta se fortalecerá la inmunización a través de actividades de promoción en hospitales y centros de salud de la provincia.

“En Argentina tenemos registrados más de 3.400 casos sospechosos, de los cuales positivos fueron 332 que pueden matar al lactante o al recién nacido y eso tiene que concientizarnos a vacunaros”, señaló la Dra. Sandra Villagrán, profesional del Programa de Inmunizaciones, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La profesional indicó que la enfermedad respiratoria es grave para niños pequeños como lactantes y recién nacidos, mientras que los niños en edad escolar y los adolescentes son “reservorio fundamental” del virus, por lo que son los principales transmisores de la enfermedad a la población vulnerable.

“La vacunación es nuestro primer mecanismo de prevención hay que completar los esquemas. Como los niños recién nacidos no pueden recibir la vacunación de la tos convulsa, es ver que su mamá durante la gestación la haya recibido” completó.

Consultada sobre los síntomas, la especialista señaló que los niños pequeños presentan dificultades para respirar, “se ponen azul” por apnea, se “escucha un silbido” al respirar y muchos pacientes vomitan a causa de la tos continua. Respecto a los niños en edad escolar y adolescentes, señaló que hay que tener precaución cuando la tos dura más de 14 días.

Respecto al calendario de vacunas, Villagrán destacó el trabajo del área de Inmunizaciones en las escuelas, con la intención de alcanzar el 90% de niños vacunados, sin embargo el objetivo no se cumplió.

“Se nos hace bastante difícil porque la mamá o el papá no manda la autorización para que ese niño sea vacunado en la escuela, y de esa manera proteger a todos los que tienen en casa, el esquema atrasado para nosotros significa que hemos perdido la oportunidad de vacunar a ese niño, pero lo estamos recuperando” dijo y agregó “hablamos de todas las vacunas, tenemos un carnet de vacunas 21 vacunas con las de COVID, y son todas gratis”.