Realizaron una cirugía ortopédica inédita en Salta
La intervención consistió en una técnica de osteointegración transfemoral a una persona amputada, una técnica que proporciona mayor estabilidad y control de la prótesis en comparación con los métodos tradicionales. Fue realizada en el Hospital San Bernardo por equipo local y un especialista del instituto Fleming, de Buenos Aires.Salud29/10/2025
El departamento de Ortopedia Oncológica, del servicio de Traumatología y Ortopedia, del hospital San Bernardo realizó una cirugía inédita con una técnica de osteointegración transfemoral a una paciente amputada de la pierna.
Se trata de un proceso en el que se coloca un implante metálico en el hueso, en este caso en el fémur, lo que permite una conexión directa con la prótesis.
Esta técnica proporciona mayor estabilidad y control de la prótesis en comparación con los métodos tradicionales de fijación, como los que utilizan encajes o componentes externos ajustables.
También, brinda comodidad e independencia al paciente, reduciendo la dependencia de ayuda externa. Además, el confort reduce el dolor y las molestias, mejorando la calidad de vida de la persona.
La cirugía estuvo a cargo de los médicos traumatólogos del hospital San Bernardo, Pablo Amador, Gonzalo Lobo, Juan Vargas Gasco, Gustavo Rodríguez. También, del jefe de equipo de Trasplantes Óseos y Reconstrucciones Protésicas de Miembro Superior e Inferior del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, Erik Pueyrredón.
Además, participó un equipo interdisciplinario, conformado por anestesistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares de transporte, técnicos, administrativos, entre otros trabajadores.
El jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del nosocomio, Pablo Amador, dijo que “estamos muy contentos por haber realizado esta cirugía por primera vez en el norte argentino y que haya sido en nuestro hospital”.
Agregó que “los resultados post quirúrgicos son positivos y estamos esperando la evolución de la paciente”.
