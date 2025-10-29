Mañana, jueves 30, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará en la Cruz Roja de Salta, sobre calle Paz Chain. Se solicita especialmente sangre del grupo O factor RH positivo.
Día Mundial de Prevención del ACV: “No es un accidente, se puede evitar”
El neurólogo Iván Rollan remarcó que controlar presión, colesterol, glucemia y mantener actividad física reduce drásticamente los riesgos de un ataque cerebral.Salud29/10/2025Agustina Tolaba
En el marco del Día Mundial de Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), el neurólogo Iván Rollan destacó por Aries la importancia de tomar medidas concretas para reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebral, ya que el término “accidente” da la sensación de algo inevitable, cuando en realidad muchos casos se pueden prevenir.
“El ataque cerebral tiene un montón de factores que podemos controlar. No es un accidente, es prevenible”, explicó Rollan. El especialista destacó que el ACV es la tercera causa de muerte y la principal de discapacidad a nivel mundial, y que prevenirlo mejora no solo la salud cerebral sino la calidad de vida general.
Rollan detalló seis factores de riesgo principales: presión arterial, colesterol y triglicéridos, sedentarismo, tabaquismo, obesidad y glucemia. “Con solo controlar estos seis factores, podemos reducir drásticamente la posibilidad de un ataque cerebral”, aseguró.
El neurólogo señaló que la incidencia aumenta con la edad, especialmente después de los 40 años, y alcanza picos significativos después de los 60. Por ello, recomendó chequeos periódicos: “Aunque no tengas antecedentes familiares, es preferible un control general, una vez al año, para evaluar presión, laboratorio y riesgos”.
Rollan también aclaró que la prevención no implica renunciar a todos los placeres: “Si no sos diabético, no fumas y haces actividad física, puedes disfrutar de un café o un postre sin problemas. La clave está en controlar los riesgos y mantener hábitos saludables”.
Finalmente, destacó los avances en tratamiento del ACV: “Hoy muchos ataques cerebrales pueden tratarse si se detectan a tiempo, lo que demuestra la importancia de la prevención y de la rapidez en la respuesta médica”.
“Una vida saludable no solo previene el ACV, sino que mejora el bienestar general y permite llegar a la tercera edad con un cerebro y un cuerpo más sanos”, concluyó Rollan.
En el marco del Día Mundial del ACV, la Municipalidad de Salta y el Ministerio de Salud realizarán una jornada de concientización y prevención de 10 a 17 horas, en la Plazoleta IV Siglos.
Este miércoles 29 la atención es en Animaná; y el jueves 30 y viernes 31, en San Carlos. Las mamografías son para mujeres mayores de 40 años sin obra social.
El Hospital San Vicente de Paul de Orán pondrá en marcha en noviembre su nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear o RMN.
En lo que va del año se notificó sólo un caso en Salta y en el país suman 333. Las vacunas están disponibles en los servicios públicos de salud.
Sin turno, el Hospital del Milagro brindará consultas y estudios para la detección temprana de cáncerSalud28/10/2025
El Hospital Señor del Milagro de Salta, en el marco de la campaña Octubre Rosa, realizará este miércoles 29 y jueves 30 una jornada de medicina preventiva para mujeres.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.