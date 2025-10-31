Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por la derrota en Buenos Aires

En un nuevo documento político, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios bonaerenses y afirmó que la estrategia “debilitó al peronismo a nivel nacional”.

Política31/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes 31 de octubre un texto donde responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el revés electoral en la Provincia de Buenos Aires. En su análisis, consideró que la decisión de desdoblar los comicios fue “un error político” que afectó al peronismo en todo el país.

La expresidenta recordó que, en abril, había advertido públicamente sobre el riesgo de separar las elecciones provinciales y nacionales. “Si se perdía, iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional”, señaló. En el mismo documento, remarcó: “No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”.

Con ese mensaje, Cristina Kirchner marcó distancia de Kicillof y reforzó su mirada crítica sobre la estrategia electoral adoptada en Buenos Aires, a la que atribuyó la pérdida de votos y la falta de cohesión dentro del espacio.
 
 
 

