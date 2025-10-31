El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por la derrota en Buenos Aires

En un nuevo documento político, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios bonaerenses y afirmó que la estrategia "debilitó al peronismo a nivel nacional".
Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes 31 de octubre un texto donde responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el revés electoral en la Provincia de Buenos Aires. En su análisis, consideró que la decisión de desdoblar los comicios fue “un error político” que afectó al peronismo en todo el país.
La expresidenta recordó que, en abril, había advertido públicamente sobre el riesgo de separar las elecciones provinciales y nacionales. “Si se perdía, iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional”, señaló. En el mismo documento, remarcó: “No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”.
Con ese mensaje, Cristina Kirchner marcó distancia de Kicillof y reforzó su mirada crítica sobre la estrategia electoral adoptada en Buenos Aires, a la que atribuyó la pérdida de votos y la falta de cohesión dentro del espacio.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan "una gestión más ágil y con menor costo".
La histórica remontada de Diego Santilli en Buenos Aires impulsa el acercamiento entre el Gobierno y el partido fundado por Macri, aunque por ahora no se esperan incorporaciones al gabinete presidencial.
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.