Mercado: Merval crece US$ 16.000 millones; bancos subieron 43% en dos días

Merval sumó 16 mil millones de dólares en capitalización en solo 48 horas, recuperando los valores máximos de agosto. El fuerte rebote fue impulsado por los sectores bancario y de utilities, que registraron subas de hasta el 49% en dólares.

Economía29/10/2025

El mercado accionario argentino consolidó un fuerte rebote tras las tensiones previas a las elecciones. Según un informe de Delphos Investment, el Merval acumuló una ganancia de US$ 16.000 millones en capitalización en apenas dos ruedas, alcanzando niveles similares a los máximos de agosto, aunque todavía US$ 18.000 millones por debajo del pico del año.

Bancos y utilities, las estrellas del rebote

El repunte fue liderado por los sectores más sensibles al ciclo político y macroeconómico.

Las utilities y los bancos mostraron subas promedio del 49% y 43% en dólares, respectivamente.

"Esta reacción se explica por su alta sensibilidad a los factores políticos y macroeconómicos, que los había castigado con fuerza en la caída previa", explicaron desde Delphos. En fases de alivio político, estos sectores suelen amplificar las recuperaciones.

Industria y petróleo: subas más moderadas

En cambio, los sectores industrial y petrolero avanzaron con mayor moderación —21% y 32%, respectivamente—.

Las compañías del Oil & Gas y Aluar dependen más del contexto externo y de los precios internacionales, por lo que su reacción ante los cambios locales fue más tenue.

Un rebote con dispersión sectorial

Pese a la magnitud del repunte, el informe advierte que existe una marcada dispersión entre sectores, coherente con sus diferentes grados de sensibilidad macro y política.

"El impulso podría seguir favoreciendo a los papeles más volátiles, aunque el valor de largo plazo sigue concentrado en las petroleras", señalaron.

Estrategia y perspectivas

Delphos considera que las petroleras continúan siendo el segmento de mayor valor de largo plazo, por sus fundamentos sólidos, potencial de crecimiento y baja exposición al riesgo político local.

Sin embargo, mientras dure el rally, los papeles de mayor beta —como bancos y utilities— podrían seguir mostrando retornos superiores en el corto plazo, capitalizando la rotación de flujos hacia activos más castigados en la corrección previa.

Con información de El Economista

