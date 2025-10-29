Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
Mercado: Merval crece US$ 16.000 millones; bancos subieron 43% en dos días
Merval sumó 16 mil millones de dólares en capitalización en solo 48 horas, recuperando los valores máximos de agosto. El fuerte rebote fue impulsado por los sectores bancario y de utilities, que registraron subas de hasta el 49% en dólares.Economía29/10/2025
El mercado accionario argentino consolidó un fuerte rebote tras las tensiones previas a las elecciones. Según un informe de Delphos Investment, el Merval acumuló una ganancia de US$ 16.000 millones en capitalización en apenas dos ruedas, alcanzando niveles similares a los máximos de agosto, aunque todavía US$ 18.000 millones por debajo del pico del año.
Bancos y utilities, las estrellas del rebote
El repunte fue liderado por los sectores más sensibles al ciclo político y macroeconómico.
Las utilities y los bancos mostraron subas promedio del 49% y 43% en dólares, respectivamente.
"Esta reacción se explica por su alta sensibilidad a los factores políticos y macroeconómicos, que los había castigado con fuerza en la caída previa", explicaron desde Delphos. En fases de alivio político, estos sectores suelen amplificar las recuperaciones.
Industria y petróleo: subas más moderadas
En cambio, los sectores industrial y petrolero avanzaron con mayor moderación —21% y 32%, respectivamente—.
Las compañías del Oil & Gas y Aluar dependen más del contexto externo y de los precios internacionales, por lo que su reacción ante los cambios locales fue más tenue.
Un rebote con dispersión sectorial
Pese a la magnitud del repunte, el informe advierte que existe una marcada dispersión entre sectores, coherente con sus diferentes grados de sensibilidad macro y política.
"El impulso podría seguir favoreciendo a los papeles más volátiles, aunque el valor de largo plazo sigue concentrado en las petroleras", señalaron.
Estrategia y perspectivas
Delphos considera que las petroleras continúan siendo el segmento de mayor valor de largo plazo, por sus fundamentos sólidos, potencial de crecimiento y baja exposición al riesgo político local.
Sin embargo, mientras dure el rally, los papeles de mayor beta —como bancos y utilities— podrían seguir mostrando retornos superiores en el corto plazo, capitalizando la rotación de flujos hacia activos más castigados en la corrección previa.
Con información de El Economista
El dólar rebota, borra gran parte de la baja de ayer y se acerca al techo de la banda de flotaciónEconomía28/10/2025
Pasada la euforia inicial por la victoria libertaria en las legislativas, hoy los tipos de cambio rebotan y borran gran parte de la baja que habían tenido ayer.
Inversiones: Caputo y Figueroa coincidieron en impulsar el desarrollo post Vaca Muerta
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se reunió en Buenos Aires con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El dólar minorista sube fuertemente este martes, revirtiendo la tendencia de ayer, y alcanza los 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.