Juicio por YPF: El Gobierno entregará los chats de Caputo y Massa pero pidió tiempo

Antes de la audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en su intento por revertir la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el Gobierno le solicitó a la jueza Loretta Preska que postergue hasta el 21 de noviembre el plazo para entregar de chats y mails de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y exfuncionarios de Economía.

Se da en el marco del proceso de discovery, que se tramita en el juzgado de Preska y por el que los demandantes buscan activos argentinos para embargar y cobrar como parte de la millonaria sentencia.

La magistrada, la misma que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar US$16.000 millones al fondo Burford y otros por la expropiación de la petrolera, había emplazado al Gobierno a presentar esos datos antes de este jueves 30 de octubre. Incluso advirtió que si la Argentina no cumplía la diligencia, podría ser objeto de sanciones.

La entrega de información está relacionada con la intención de los beneficiarios del fallo de descubrir si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como “alter ego” de la República.

A principios de octubre, en una audiencia presidida por Preska, los demandantes insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de eso.

La magistrada reafirmó entonces su orden para que la Argentina otorgue los mails y chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios. Emplazó al país a hacerlo antes de este jueves 30 y advirtió que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.

A última hora de este martes, la defensa argentina presentó un escrito ante el juzgado de Preska en el que le informa que va a pedir a más de 30 funcionarios y exfuncionarios que “cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles”, indicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

En el escrito, además, los abogados del país solicitaron a Preska que extienda el plazo para cumplir con la entrega de los chats y mails hasta el 21 de noviembre.

Audiencia clave ante la Corte de Apelaciones de Nueva York

El Gobierno enfrentará este miércoles una audiencia clave en Estados Unidos. Se comenzará a definir si la Argentina debe pagar la sentencia por US$16.000 millones más intereses al que la condenó la jueza Loretta Preska hace dos años por la expropiación de YPF durante kirchnerismo.

Los abogados del país, de la petrolera y el fondo Burford Capital presentarán sus argumentos orales ante el tribunal de segunda instancia de Nueva York, integrado por José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.

En la audiencia, que se desarrollará desde el mediodía argentino en el edificio judicial de la Corte de Apelaciones en Manhattan, los magistrados escucharán e indagarán a las partes. No tienen plazos para publicar su veredicto, pero se estima que se conocería recién para los primeros meses de 2026.

Con información de TN