Juicio por YPF: El Gobierno entregará los chats de Caputo y Massa pero pidió tiempo
En el marco del juicio por YPF, el Gobierno argentino solicitó a la jueza Loretta Preska postergar hasta el 21 de noviembre la entrega de chats y mails de Luis Caputo y Sergio MassaArgentina29/10/2025
Antes de la audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en su intento por revertir la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el Gobierno le solicitó a la jueza Loretta Preska que postergue hasta el 21 de noviembre el plazo para entregar de chats y mails de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y exfuncionarios de Economía.
Se da en el marco del proceso de discovery, que se tramita en el juzgado de Preska y por el que los demandantes buscan activos argentinos para embargar y cobrar como parte de la millonaria sentencia.
La magistrada, la misma que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar US$16.000 millones al fondo Burford y otros por la expropiación de la petrolera, había emplazado al Gobierno a presentar esos datos antes de este jueves 30 de octubre. Incluso advirtió que si la Argentina no cumplía la diligencia, podría ser objeto de sanciones.
La entrega de información está relacionada con la intención de los beneficiarios del fallo de descubrir si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como “alter ego” de la República.
A principios de octubre, en una audiencia presidida por Preska, los demandantes insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de eso.
La magistrada reafirmó entonces su orden para que la Argentina otorgue los mails y chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios. Emplazó al país a hacerlo antes de este jueves 30 y advirtió que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.
A última hora de este martes, la defensa argentina presentó un escrito ante el juzgado de Preska en el que le informa que va a pedir a más de 30 funcionarios y exfuncionarios que “cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles”, indicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.
En el escrito, además, los abogados del país solicitaron a Preska que extienda el plazo para cumplir con la entrega de los chats y mails hasta el 21 de noviembre.
Audiencia clave ante la Corte de Apelaciones de Nueva York
El Gobierno enfrentará este miércoles una audiencia clave en Estados Unidos. Se comenzará a definir si la Argentina debe pagar la sentencia por US$16.000 millones más intereses al que la condenó la jueza Loretta Preska hace dos años por la expropiación de YPF durante kirchnerismo.
Los abogados del país, de la petrolera y el fondo Burford Capital presentarán sus argumentos orales ante el tribunal de segunda instancia de Nueva York, integrado por José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.
En la audiencia, que se desarrollará desde el mediodía argentino en el edificio judicial de la Corte de Apelaciones en Manhattan, los magistrados escucharán e indagarán a las partes. No tienen plazos para publicar su veredicto, pero se estima que se conocería recién para los primeros meses de 2026.
Con información de TN
YPF adquirió el 100% de Refinor y controla la única refinería del NOA: Qué pasará en SaltaArgentina29/10/2025
YPF adquirió el 100% de la empresa Refinor, consolidando su posición y controlando toda la cadena de valor de combustibles en el Norte Argentino.
La venta de muebles y madera aserrada registró subas de hasta 57%, destacando la capacidad del país para ofrecer productos con alto valor agregado.
El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026,Argentina29/10/2025
Tras la victoria en las elecciones legislativas, La Libertad Avanza busca asegurar dictamen del Presupuesto 2026 y convocar sesiones extraordinarias para la reforma laboral e impositiva.
Los vales alimentarios, no remunerativos, reducían el salario computable para indemnizaciones, vacaciones y aportes jubilatorios, pero generaban grandes ganancias para las empresas emisoras.
La entidad señaló que el ingreso de mercadería ilegal aumenta la informalidad, pone en riesgo a los consumidores y debilita la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.