Sáenz viaja a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

La Cámpora contra la Corte: “Mafiosos y mulos del poder”
La agrupación kirchnerista lanzó duras críticas a la Corte Suprema de Justicia en una publicación en X. Acusó al tribunal de “proteger a Macri y perseguir al kirchnerismo”.
El gobernador de Salta participará del encuentro convocado por el Presidente junto a otros mandatarios provinciales. La reunión buscará apoyo a las reformas laboral y tributaria, y al Presupuesto 2026.Política29/10/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz viajará este miércoles a Buenos Aires, donde participará de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con mandatarios provinciales.
Fuentes consultadas por Aries confirmaron que el vuelo del mandatario salteño está previsto para las 13 horas.
El encuentro tendrá como eje principal el pedido de apoyo político a las reformas laboral y tributaria impulsadas por el Gobierno nacional, además del debate sobre el Presupuesto 2026.
De la reunión participarán también el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario del Interior Lisandro Catalán.
Según trascendió, la intención del oficialismo es buscar consensos con los gobernadores y con los bloques aliados del Congreso para avanzar con las reformas estructurales que promueve el presidente Milei.
La referente de La Libertad Avanza reemplazará a Emilia Orozco y anticipó que trabajará en temas clave como rutas, narcotráfico y control fronterizo.
El partido de Mauricio Macri debate su futuro político y pide más peso en el gabinete de Javier Milei. La figura de Diego Santilli y los reacomodamientos internos, en el centro de la escena.
El encuentro se realizará este jueves en la Casa Rosada. Participarán Francos, Caputo y Catalán, los interlocutores del Gobierno con las provincias.
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
El referente libertario afirmó que, a pesar de la victoria, el espacio no hará alianzas con sectores tradicionales y que su prioridad será mantener la coherencia con los valores del presidente Javier Milei.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.