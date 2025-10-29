Sáenz viaja a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

El gobernador Gustavo Sáenz viajará este miércoles a Buenos Aires, donde participará de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con mandatarios provinciales.

Fuentes consultadas por Aries confirmaron que el vuelo del mandatario salteño está previsto para las 13 horas.

El encuentro tendrá como eje principal el pedido de apoyo político a las reformas laboral y tributaria impulsadas por el Gobierno nacional, además del debate sobre el Presupuesto 2026.

De la reunión participarán también el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario del Interior Lisandro Catalán.

Según trascendió, la intención del oficialismo es buscar consensos con los gobernadores y con los bloques aliados del Congreso para avanzar con las reformas estructurales que promueve el presidente Milei.