El Huracán Melissa se fortalece rumbo a Cuba y obliga a evacuar a más de 730.000 personas

Tras su paso por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció y avanza hacia el este de Cuba, donde más de 730.000 personas debieron ser evacuadas.

En su ruta por el mar Caribe, el huracán se acerca a la isla, donde se advirtió que podría ser muy "poderoso" cuando transite por allí y también pase por las Bahamas y Bermudas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró que durante su estadía en Jamaica, el fenómeno bajó de 5 a una categoría 3, aunque luego al volver al mar subió a nivel 4, con vientos extremos.

"Se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas", indicó el Centro Nacional de Huracanes.

Mientras tanto, en Cuba ya comenzaron a producirse inundaciones por las fuertes lluvias que anticipan la llegada de Melissa.

Según se reportó, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba se registraron crecidas de ríos e inundaciones.

Con información de Noticias Argentinas