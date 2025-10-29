En un inicio, las cifras oficiales señalaban la pérdida de 64 vidas; sin embargo, por la mañana del miércoles se informó del hallazgo de al menos 40 cadáveres en las favelas.
El Huracán Melissa se fortalece rumbo a Cuba y obliga a evacuar a más de 730.000 personas
Tras su paso por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció nuevamente y se dirige hacia el este de Cuba, donde más de 730.000 personas fueron evacuadas como medida preventiva.El Mundo29/10/2025
Tras su paso por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció y avanza hacia el este de Cuba, donde más de 730.000 personas debieron ser evacuadas.
En su ruta por el mar Caribe, el huracán se acerca a la isla, donde se advirtió que podría ser muy "poderoso" cuando transite por allí y también pase por las Bahamas y Bermudas.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró que durante su estadía en Jamaica, el fenómeno bajó de 5 a una categoría 3, aunque luego al volver al mar subió a nivel 4, con vientos extremos.
"Se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas", indicó el Centro Nacional de Huracanes.
Mientras tanto, en Cuba ya comenzaron a producirse inundaciones por las fuertes lluvias que anticipan la llegada de Melissa.
Según se reportó, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba se registraron crecidas de ríos e inundaciones.
Con información de Noticias Argentinas
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Daniel Raimondi dijo que la situación está siendo controlada y que el foco de conflicto estuvo lejos de la zona más turística de Río de Janeiro.
La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos.
La medida extrema permitiría a las Fuerzas Armadas actuar con poder de policía tras los violentos operativos contra el Comando Vermelho, que dejaron ejecuciones entre bandas rivales.
