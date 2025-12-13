Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.
Ataque masivo ruso contra centrales ucranianas
Rusia afirmó haber bombardeado instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, presentándolo como "represalia" por ataques ucranianos.El Mundo13/12/2025
Moscú afirmó este sábado que bombardeó por la noche instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, en represalia, dijo, por los ataques ucranianos contra "objetivos civiles" en Rusia. Según el Ministerio de Defensa ruso, ese "bombardeo masivo" fue una "respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que una docena de instalaciones civiles fueron alcanzadas por bombardeos rusos, que dejaron además a miles de personas sin electricidad en siete regiones. "Es importante que todos vean ahora lo que hace Rusia (...) pues, claramente, no se trata de poner fin a la guerra", declaró Zelenski en redes sociales.
Más de 450 drones y 30 misiles
"En total, el enemigo empleó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos", denunció el mandatario en un mensaje de Telegram. El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa. En total, más de una decena de instalaciones civiles han sido dañadas en todo el país en el ataque ruso, denunció el mandatario.
El jefe de Estado ucraniano, que se reunirá durante el fin de semana en Berlín con sus socios europeos y con el enviado de Estados Unidos, volvió a pedir a sus socios el refuerzo de la defensa aérea y de las capacidades del Ejército en el frente, misiles de largo alcance y el aumento de la presión sobre Rusia para que "todos nuestros esfuerzos diplomáticos den resultados".
Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.
El grupo islamista calificó el cambio diplomático como un “lamentable alejamiento” de la postura pro palestina y advirtió que la nueva política exterior boliviana “encubre los crímenes de guerra” israelíes.
Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
