Ucrania recupera posiciones clave en Kúpiansk y refuerza su posición

Los avances ucranianos en Kúpiansk, ciudad oriental que Rusia afirmó haber capturado en noviembre, marcan uno de los mayores éxitos de Ucrania en el campo de batalla en los últimos dos años y suponen un impulso para el Ejército y la posición negociadora del país de cara a la reunión clave con los emisarios de EE.UU. en Berlín.

Los combates continúan dentro de este importante centro logístico de la región de Járkiv, pero la ventaja está ahora del lado ucraniano, que logró recuperar los suburbios noroccidentales de la ciudad después que las líneas de suministro rusas fueran cortadas hace varias semanas.

"Las tropas rusas en la ciudad ya no pueden recibir refuerzos", declaró este sábado (13.12.2025) a la agencia Ukrinform el portavoz militar ucraniano Viktor Tregúbov tras la visita sorpresa un día antes del presidente Volodimir Zelenski a las afueras de la ciudad.

Tropas rusas bajo presión

Según Tregúbov y otras fuentes militares, entre 100 y 200 soldados rusos permanecen dentro de Kúpiansk, pero su capacidad de continuar combatiendo es limitada, ya que solo pueden recibir munición y otros suministros mediante drones.

Cortar la logística rusa se convirtió en la parte clave de la contraofensiva, según Yuri Butúsov, conocido bloguero militar y comandante de una unidad de drones. Butúsov reconoció que gran parte de la ciudad estaba en manos rusas a mediados de septiembre. Sin embargo, cuando el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, el 20 de noviembre de la "liberación" de la ciudad, las líneas de suministro rusas ya llevaban un mes cortadas.

Las tropas rusas restantes están siendo detectadas y destruidas, edificio por edificio, afirma Butúsov, al tiempo que reconoce que Rusia continúa intentando desbloquear a sus fuerzas aisladas y avanzar hacia la ciudad desde otras direcciones.

Impacto en las negociaciones

"Este contraataque ucraniano demuestra que las fuerzas ucranianas siguen siendo capaces de defenderse y contraatacar frente a importantes esfuerzos ofensivos rusos, contrariamente a las afirmaciones de Putin que señalan que las líneas (defensivas) ucranianas se están derrumbando", subrayó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, en su análisis del sábado.

Si bien Rusia conserva la iniciativa en gran parte del frente debido a sus asaltos de infantería, su ventaja en drones de fibra óptica y bombas aéreas guiadas, Moscú ha estado exagerando sus éxitos en un aparente intento de desalentar a los socios extranjeros de Ucrania de continuar su apoyo, señala también el ISW.

El liderazgo ucraniano espera que el revés sufrido por las fuerzas rusas en la región de Járkiv ayude a desmontar esta narrativa y a cambiar la percepción de que Ucrania "no tiene cartas". "Lograr resultados en el frente es crucial para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia", afirmó el presidente Zelenski durante su visita a Kúpiansk.

