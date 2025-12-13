El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió "tomar represalias" tras un ataque atribuido a un terrorista de ISIS en Palmira, Siria.
Ucrania recupera posiciones clave en Kúpiansk y refuerza su posición
Ucrania consolidó un avance clave en Kúpiansk (región de Járkiv), considerado el mayor éxito militar en dos años, al cortar las líneas de suministro rusas y acorralar a sus tropas remanentes.El Mundo13/12/2025
Los avances ucranianos en Kúpiansk, ciudad oriental que Rusia afirmó haber capturado en noviembre, marcan uno de los mayores éxitos de Ucrania en el campo de batalla en los últimos dos años y suponen un impulso para el Ejército y la posición negociadora del país de cara a la reunión clave con los emisarios de EE.UU. en Berlín.
Los combates continúan dentro de este importante centro logístico de la región de Járkiv, pero la ventaja está ahora del lado ucraniano, que logró recuperar los suburbios noroccidentales de la ciudad después que las líneas de suministro rusas fueran cortadas hace varias semanas.
"Las tropas rusas en la ciudad ya no pueden recibir refuerzos", declaró este sábado (13.12.2025) a la agencia Ukrinform el portavoz militar ucraniano Viktor Tregúbov tras la visita sorpresa un día antes del presidente Volodimir Zelenski a las afueras de la ciudad.
Tropas rusas bajo presión
Según Tregúbov y otras fuentes militares, entre 100 y 200 soldados rusos permanecen dentro de Kúpiansk, pero su capacidad de continuar combatiendo es limitada, ya que solo pueden recibir munición y otros suministros mediante drones.
Cortar la logística rusa se convirtió en la parte clave de la contraofensiva, según Yuri Butúsov, conocido bloguero militar y comandante de una unidad de drones. Butúsov reconoció que gran parte de la ciudad estaba en manos rusas a mediados de septiembre. Sin embargo, cuando el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, el 20 de noviembre de la "liberación" de la ciudad, las líneas de suministro rusas ya llevaban un mes cortadas.
Las tropas rusas restantes están siendo detectadas y destruidas, edificio por edificio, afirma Butúsov, al tiempo que reconoce que Rusia continúa intentando desbloquear a sus fuerzas aisladas y avanzar hacia la ciudad desde otras direcciones.
Impacto en las negociaciones
"Este contraataque ucraniano demuestra que las fuerzas ucranianas siguen siendo capaces de defenderse y contraatacar frente a importantes esfuerzos ofensivos rusos, contrariamente a las afirmaciones de Putin que señalan que las líneas (defensivas) ucranianas se están derrumbando", subrayó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, en su análisis del sábado.
Si bien Rusia conserva la iniciativa en gran parte del frente debido a sus asaltos de infantería, su ventaja en drones de fibra óptica y bombas aéreas guiadas, Moscú ha estado exagerando sus éxitos en un aparente intento de desalentar a los socios extranjeros de Ucrania de continuar su apoyo, señala también el ISW.
El liderazgo ucraniano espera que el revés sufrido por las fuerzas rusas en la región de Járkiv ayude a desmontar esta narrativa y a cambiar la percepción de que Ucrania "no tiene cartas". "Lograr resultados en el frente es crucial para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia", afirmó el presidente Zelenski durante su visita a Kúpiansk.
Israel confirmó la muerte de Raed Saad, "jefe de la sede de producción de armas" del brazo militar de Hamás y uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó a 123 presos políticos de diversas nacionalidades, incluyendo a la opositora María Kolesnikova y al Premio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski.
Rusia afirmó haber bombardeado instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, presentándolo como "represalia" por ataques ucranianos.
Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.
Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.