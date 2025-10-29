Vecinos llevaron más de 60 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro

El Complejo de la Penha, una de las mayores favelas de la zona norte de Río de Janeiro, amaneció este miércoles sumido en el espanto. Vecinos llevaron al menos 60 cuerpos sobre la Estrada José Rucas, una de las principales arterias del barrio, en una escena que estremeció a toda la ciudad.

La impactante movilización se produjo apenas horas después de la operación policial más letal en la historia de Río, que el martes dejó un saldo oficial de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en la Penha y el Alemão.

Sin embargo, el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aclaró este miércoles que los cuerpos llevados a la plaza no están incluidos en ese recuento. De ser así, el número total de muertos podría superar los 100, una cifra inédita incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia.

El traslado de los cuerpos y la incertidumbre sobre la cifra real de víctimas

La escena fue desgarradora: vecinos, muchos de ellos familiares y amigos de las víctimas, bajaron los cuerpos desde la zona de la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas de seguridad y bandas narco. Según contaron, aún quedarían más muertos en lo alto del monte.

En diálogo con el sitio g1, el activista Raull Santiago, uno de los que colaboró en el traslado, describió el horror: “En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido. Es algo nuevo. Brutal y violento en un nivel desconocido”.

El objetivo de los vecinos fue facilitar el reconocimiento de los cuerpos por parte de los familiares.

Cuerpos abandonados en hospitales y escenas de dolor

La madrugada también estuvo marcada por escenas de desesperación: vecinos llevaron seis cuerpos en una Kombi al Hospital Estadual Getúlio Vargas. El vehículo llegó a toda velocidad y se retiró rápidamente, dejando a los trabajadores de la salud y a los presentes en shock.

En las redes sociales y medios locales circularon imágenes de mujeres velando a sus seres queridos en plena calle, y de cuerpos apilados en la plaza, mientras la ciudad intentaba asimilar el alcance de la tragedia.

Una operación que sacudió a toda la ciudad

La megaoperación policial dejó una huella imborrable en la Penha y en todo Río de Janeiro. Mientras las autoridades prometen pericias para determinar la relación de los cuerpos con la operación, la comunidad exige respuestas y justicia ante una masacre que ya es considerada la más sangrienta en la historia reciente de la ciudad.

