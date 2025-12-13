El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió "tomar represalias" tras un ataque atribuido a un terrorista de ISIS en Palmira, Siria.
Bombardeo en Gaza: Murió Raed Saad, líder veterano de las Brigadas Al Qasam
Israel confirmó la muerte de Raed Saad, "jefe de la sede de producción de armas" del brazo militar de Hamás y uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023.El Mundo13/12/2025
El Ejército de Israel confirmó la muerte del "jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás", Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos cinco personas.
"Hoy, 13 de diciembre, 2025, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre (de 2023), Raed Saad", se indica en un comunicado militar.
Según la estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, publicada por los periodistas locales destacados en las morgues, cinco personas perdieron la vida en el ataque.
Ataque con dron
Israel bombardeó con un dron el vehículo en el que se encontraba Saad a la altura del cruce de Nablus (suroeste de la ciudad de Gaza) en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur paralela a la costa. "Saad era uno de los últimos altos cargos veteranos en la Franja de Gaza y estaba asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam)", continúa el Ejército en el texto.
Le acusan de establecer la Brigada de Gaza de Al Qasam, así como de trabajar por establecer una fuerza naval. Además, el Ejército asegura que Saad participó en la elaboración del operativo denominado "Muros de Jericó", que contenía un plan como el del ataque del 7 de octubre de 2023, que las fuerzas armadas desestimaron en su momento.
Con información de efe, Reuters
Ucrania consolidó un avance clave en Kúpiansk (región de Járkiv), considerado el mayor éxito militar en dos años, al cortar las líneas de suministro rusas y acorralar a sus tropas remanentes.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó a 123 presos políticos de diversas nacionalidades, incluyendo a la opositora María Kolesnikova y al Premio Nobel de la Paz de 2022, Ales Bialiatski.
Rusia afirmó haber bombardeado instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, presentándolo como "represalia" por ataques ucranianos.
Steve Witkoff, enviado de Donald Trump y líder de las negociaciones de paz, viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.
Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.